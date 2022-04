La picante chicana de D'Onofrio a Boca cuando le hicieron la pregunta del millón: "A vos te..."

Rodolfo D'Onofrio, expresidente de River, apareció en los medios luego de un largo tiempo, en las últimas horas fue entrevistado por TyC Sports y dejó varios títulos con chicanas incluidas. Por ejemplo, cuando le preguntaron qué es peor, si perder una final contra tu eterno rival o descender: "Cuando vos perdés la categoría, la perdés porque un montón de equipos te ganaron. Cuando ganas una final a tu eterno rival, se la ganás a él. Cuando cuentan o se ríen que River perdió la categoría, no fue por vos Boca, fue por todos los que nos ganaron, por el fracaso de los dirigentes de River. En cambio, cuando te gané, te gané a vos la final", dijo sin filtro alguno.

Por otro lado, bromeó con Daniel Angelici, ex presidente de Boca y contó detalles de cómo vivió la final de Madrid: "En el partido en Madrid él no estaba en el palco, me parece que no vino porque cada vez que vio un superclásico conmigo, perdió. Cuando Juanfer hizo el segundo fue impresionante pero no lo grité. En el tercero del Pity me dio vuelta, casi de espaldas al gol, le dije a todos los que me rodeaban 'disculpas, pero este lo tengo que gritar. Pegué un grito infernal y todos me saludaron por haber ganado la Copa".

Y agregó, contando una incidencia con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid: "Después del partido me dijo 'este campo de juego es el campo de Don Alfredo (por Di Stéfano), aquí no puede no ganar River'". Además, habló sobre el famoso "me dejás felicitarte, hiciste un golazo" que le dijo a Benedetto una vez terminado el encuentro y en pleno festejo Millonario: "No lo hice irónicamente, lo felicité porque hizo un gol excelente. Por suerte no definió tan bien en el partido de ida en la cancha de Boca, cuando en los últimos tres minutos se la saca nuestro arquero".

"El tema de emparejar o no emparejar la racha no lo se, lo que estoy seguro es que el 9 de diciembre de 2018 queda en la historia del River y Boca para siempre y de eso no se vuelve más", cerró.