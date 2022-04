D'Onofrio confesó qué le dijo Guillermo Barros Schelotto tras perder la final en Madrid

Rodolfo D'Onofrio pasó por la sección de preguntas y respuestas que realiza el programa Líbero (TyC Sports) y se tomó su tiempo para hablar de todo y, sobre todo, de la final de Madrid.

En un ping-pong, que se trata de resoluciones rápidas para el invitado, le consultaron por aquella final y D'Onofrio largó lo que le terminó diciendo Guillermo Barros Schelotto tras el partido en el Santiago Bernabéu.

"En el campo de juego, Guillermo me dijo: 'Los felicito, ganaron muy bien'. Y me contó que se iba probablemente a Estados Unidos, cosa que hizo poco después. Me dijo: 'Es probable que mi mundo siga en otro lado y puede ser Estados Unidos'", confesó el ahora expresidente del club de Núñez.

D'Ónofrio también habló sobre su relación con el expresidente de Boca, Daniel Angelici. “Tuvimos nuestras diferencias. Tenía un poder inmenso siendo macrista y al lado del presidente de la República Argentina. No lo veo hace dos años, me gustaría tomar un café con él y charlar”.

Por último, el exmandatario aseguró sobre Juan Román Riquelme. “Tenía que haber jugado en River. Por su calidad y su técnica, era más para jugar en River que en Boca”, remarcó.