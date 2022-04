La chicana de Gallardo a un periodista por una pregunta que no le gustó: "¿No te…?"

River logró anoche una muy buena victoria ante Fortaleza por la Copa Libertadores pero nuevamente sufrió en algunos momentos del partidos por errores defensivos que pudo pagar caro. El equipo brasileño tuvo chances para batir a Franco Armani aunque no estuvo fino y lo perdonó. Ante esto, luego del encuentro, un cronista le consultó a Marcelo Gallardo si cambiaría la manera de jugar teniendo en cuenta que ante equipos con mayor poder ofensivo podría padecer consecuencias.

La consulta no le cayó muy bien al entrenador que, inmediatamente, le retrucó: "No te gusta la manera en que jugamos". Y el cronista repreguntó: "Me gusta como juegan, pero saber si se puede pensar en un River mas abroquelado es cambiar de estilo". "El estilo no l vamos a cambiar, lo que se puede cambiar es tomar mayores precauciones. Nuestra idea es esta, si nos superan tendríamos que cambiar. Si la respuesta es que vamos a jugar a defendernos en nuestro arco, no es nuestro estilo", respondió.

En ese marco, analizó que, "más allá de haber iniciado el partido con llegadas del rival, después lo corregimos" y, luego, "ya con resultado a favor, el equipo tuvo ambición y el segundo tiempo registró un gran rendimiento, por lo que nos quedamos cortos en el resultado". "Este juego representa al hincha", apuntó Gallardo, quien consideró que "el hincha está muy contento con lo que ve porque estamos creciendo como equipo".

"El objetivo principal ahora es la clasificación a octavos de final de la Libertadores y, después, se juegan otros componentes, pero intentaremos sumar lo máximo posible y luego veremos. Porque me gusta proyectar en el corto plazo y no pensar tanto en el primer puesto del grupo. Además, se vienen los partidos de la Copa de la Liga que también hay que afrontar buscando la clasificación", completó el Muñeco.