Enzo Fernández quebró en llanto tras la victoria de River ante Argentinos: el conmovedor motivo

Este domingo, en lo que fue un nuevo triunfo de River en el estadio Monumental, quedará grabado por siempre en la carrera de Enzo Fernández. El mediocampista, que atraviesa un gran presente, viene de convertir dos goles consecutivos y, como si fuera poco, se retiró ovacionado del Antonio Vespucio Liberti a los 90 minutos cuando Marcelo Gallardo decidió retirarlo del campo de juego en lugar de Tomás Pochettino.

¡EMOTIVO MOMENTO EN EL MÁS MONUMENTAL! Enzo Fernández se quebró hasta las lágrimas por el presente soñado en el club de sus amores: River.@ESPNFutbolArg pic.twitter.com/GvhP4mIXMX — SportsCenter (@SC_ESPN) April 11, 2022

"Estoy viviendo un momento hermoso en el club. Siempre soñé con esto, me emociono. Que me ovacione el Monumental así de esta manera me pone muy contento.", manifestó el jugador que fue citado a la Selección argentina para la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas del 2021, ante Uruguay y Brasil.

¡Arrancó con todo el Millonario! Enzo Fernández se tuvo fe desde afuera y antes de los diez minutos de partido marcó el 2-0 de River sobre Argentinos.#CopaDeLaLigaxTNTSports pic.twitter.com/bALrd7mQvz — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 10, 2022

"Estoy cumpliendo un sueño, el de mi familia, el de mis viejos, la verdad que me pone muy contento. Todo lo que luché desde chico, lo que me costó estar acá. Irme a Defensa y volver, la verdad que fue duro", añadió uno de los jugadores claves con los que cuenta Marcelo Gallardo en su equipo.

No dejen de aplaudir uD83CuDFA9uD83DuDCAB pic.twitter.com/AL0AY2VDBy — River Plate (@RiverPlate) April 11, 2022

El mediocampista se encuentra mostrando un nivel superlativo, el cual lo llevó a estar en el radar de Lionel Scaloni y la Selección argentina. "El equipo me ayuda, el cuerpo técnico me da la confianza, estoy muy agradecidos con ellos y con Marcelo. Cuando planea un partido, sale a la perfección siempre. Estoy en el lugar que siempre soñé", soltó.

Para finalizar Fernández, que en 2020 firmó su primer contrato profesional y ya dio cuatro vueltas olímpicas (dos con River y dos con Defensa y Justicia), le envió un mensaje a Robert Rojas, recientemente operado tras su lesión en la Copa Libertadores de América. "Hermano, te mando mucha fuerza porque sé que estás bien, que te vas a recuperar, porque sos fuerte y una gran persona. Sabés que te quiero y te deseo siempre lo mejor", sentenció.