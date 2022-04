Los hinchas de Boca estallaron por un comentario del Pollo Vignolo sobre River: "Imposible..."

Luego de una buena racha de dos victorias importantes contra Estudiantes y River, Boca no parece levantar cabeza. Arsenal le empató dos veces en la Bombonera, Deportivo Cali lo superó en uno de los peores partidos del ciclo de Sebastián Battaglia y no pasó de la igualdad contra un Vélez diezmado. Más allá de que están preocupados por el mal juego del equipo y furiosos por la omisión del VAR, los hinchas xeneizes también se enojaron con Sebastián Vignolo por un peculiar error en la transmisión.

A lo largo de los años, los hinchas de River acusaron al Pollo Vignolo de ser simpatizante de Boca. De hecho, los Millonarios suelen recopilar videos en los que el conductor de ESPN demostraría su pasión azul y oro. Sin embargo, en la previa del partido entre el Xeneize y Vélez, se viralizó un recorte de la transmisión en el que el relator recuerda a un trabajador del Fortín pero tuvo un error claro.

En marzo de este año falleció Lelo García, el histórico encargado del mantenimiento del campo de juego del José Amalfitani. En su primera visita al estadio de Vélez desde la muerte del recordado empleado, Vignolo quiso rendirle homenaje pero no le salió como esperaba y los hinchas de Boca estallaron: “Es imposible no venir a la cancha de River y no recordar, realmente, a quien ha sido un fenómeno”, dijo el Pollo y los xeneizes lo atacaron en las redes sociales por nombrar al eterno rival en un partido que no lo involucraba.

Así como en Núñez se dice que a Vignolo le tiran los colores de Boca, los xeneizes dicen que el conductor y sus compañeros de ESPN F90 tienen una postura favorable a River. El comentario pudo ser un simple error que le puede suceder a cualquiera, pero en La Boca no la dejaron pasar.