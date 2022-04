La honesta respuesta de Gago tras el triunfo de Racing: "No estoy..."

Por primera vez desde el inicio de la Copa de la Liga Profesional, Racing no jugó bien pero pudo llevarse una valiosa victoria de su visita a Vicente López. Ni la Academia ni Platense hicieron mucho mérito para ganar el partido, pero el equipo dirigido por Fernando Gago se encontró con un penal en una de las últimas jugadas del encuentro y Edwin Cardona le dio el triunfo.

Ante un deslucido Racing, Gago no le escapó a las preguntas y reconoció que su equipo no jugó bien: “Hoy nos faltó ese juego que buscamos, pero se logró un resultado muy importante. Sirve muchísimo ganar. Me voy conforme con el resultado y con la actitud, pero no así con lo que mostramos”, declaró el entrenador del líder de la zona A de la Copa LPF y único invicto del torneo.

Luego, el técnico, que cumplió 36 años este domingo, habló del planteo de Platense y del estado del campo de juego del estadio Ciudad de Vicente López pero no lo utilizó como excusa para el regular rendimiento de su equipo: “Además, quizá el campo de juego no estaba en las mejores condiciones y el rival también nos planteó un partido muy disputado”, expresó.

Al ser consultado por si el triunfo de Racing fue justo o no, Gago resaltó la importancia de la victoria y de que la Academia continúe con su crecimiento: “Siempre es más sencillo construir desde las victorias, aunque no debemos perder de vista que hay que seguir mejorando constantemente. No estoy calificado para decir si fue justo o no el triunfo. Pero esto nos sirve para seguir manteniendo nuestra premisa de continuar compitiendo hasta el final”.