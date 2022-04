Cardona, gol y calentura: ¿a qué exjugador le pegó por decir que Racing jugaba mejor sin él?

Edwin Cardona volvió y fue clave para que Racing sume tres puntos fundamentales ante Platense. El colombiano, de penal, anotó el único gol del partido y luego del partido habló a corazón abierto, apuntando directamente contra aquellos que lo critican pero en especial a los exfutbolistas que hablan en los medios sobre su presente.

"Duelen los comentarios externos, de gente que jugó al fútbol. Me tocó lesionarme. Somos un equipo, estoy agradecido a toda la gente que me apoyó, y a los que no, desearles bendiciones. Agradecido a quienes me trajeron acá. Hoy me tocó entrar y marcar, agradecido por eso. Este es el camino, estoy muy contento por volver a jugar y a anotar", expresó sin vueltas.

Luego, en la misma línea, fue más contundente: "Decir que Cardona salió y el equipo mejoró, de gente que jugó al fútbol, molesta. Ver en el nivel que están los delanteros me alegra demasiado. Si me toca esperar, desde donde me toque está, siempre estaré para aportar mi granito de arena desde donde me toque. A ningún jugador le gusta estar lesionado".

El puntero Racing sigue con su racha ganadora en el ámbito local, al que sumó el internacional con el exitoso debut en Copa Sudamericana ante River de Montevideo (1-0) y acumula una docena de encuentros sin derrotas (9-3). En la décima jornada, Racing recibirá a Unión, de Santa Fe.