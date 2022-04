La divertida reacción de Scaloni cuando salió México en el grupo de Argentina: "A buscar..."

Argentina volverá a medirse con un viejo conocido en Qatar. La Selección de México será el segundo rival de la Scaloneta en el Mundial y, en las últimas horas, se había pactado un amistoso que ambos iban disputar en la previa de la cita. Ante esto, Lionel Scaloni deberá buscar otro rival, algo que confirmó luego del sorteo.

"Se cayó, a buscar otro, era el único que había seguro. Ahora a buscar algo por otro lado, pero sin dudas que no es una cosa importante lo de los amistosos o jugar contra rivales. Creo que nosotros sabemos cómo queremos jugar. Lógicamente me gustaría preparar el Mundial jugando y si no es posible contra rivales de esta categoría, buscar otro", expresó.

Luego, analizó a los aztecas: "Es un rival que conocemos, difícil históricamente. Respetamos a todos, creemos que podemos hacer una buena fase de grupos. Lo sufrí en 2006, cuando nos hicieron un gran partido y lo ganamos en la prórroga con el gol de Maxi Rodríguez. Tiene tradición de Mundial".

El recuerdo se remonta a Alemania 2006, cuando se vieron las caras en los octavos de final, con Scaloni como titular y Lionel Messi ingresando desde el banco de suplentes. El elenco de Ricardo La Volpe comenzó ganando, pero Hernán Crespo lo empató y llevó el duelo a tiempo extra. Allí apareció el zapatazo de Maxi Rodríguez que le dio el triunfo a los de José Pékerman por 2-1.

El único partido, entonces, en la previa a Qatar es con Italia (1 de junio en Wembley) y en esa misma ventana podría enfrentarse a Brasil, en el partido suspendido de las Eliminatorias Sudamericanas. La idea del seleccionador es competir con algún rival europeo, pero la dificultad de calendario complicaría el deseo de Scaloni. Otra posibilidad es jugar contra algún africano.