La noticia que le sacó una sonrisa a Gallardo de cara al River-Boca

La nueva edición del Superclásico, que tiene fecha confirmada para el 20 de marzo, mantiene expectante al fútbol argentino. En la previa del partido que reúne a los dos equipos más importantes del país, fue River Plate quien recibió una muy buena noticia a 12 días el duelo con Boca.

Según se conoció en horas de la mañana de este martes, Enzo Pérez estaría en condiciones de volver a las canchas. El pasado 27 de febrero, en el empate 2-2 ante Racing en el Monumental, el mediocampista mendocino debió abandonar el campo de juego a los 18 minutos por una molestia en el isquiotibial de su pierna derecha.

"Va a haber tiempo suficiente para llegar al partido contra Boca. Cuando están este tipo de situaciones, hay que darles el tiempo necesario de recuperación para que no se vuelvan a repetir y no recaer", manifestó el ex jugador del Benfica, Valencia y Selección argentina luego de realizarse los estudios correspondientes el lunes 28 de febrero.

Desde lo físico no habría inconvenientes para que el capitán y referente del equipo de Marcelo Gallardo diga presente en el Superclásico. Si el DT así lo prefiere, Pérez podría sumar minutos ante Gimnasia de La Plata el fin de semana, sino, caso contrario, llegaría sin rodaje al duelo con el Xeneize.

El otro que podría retornar es David Martínez. El defensor se lesionó el pasado 21 de febrero en el duelo ante Newell's. En aquella ocasión debió salir a los 20 minutos de la primera etapa y los estudios arrojaron que sufrió una distensión en el ligamento lateral de su rodilla izquierda. Físicamente estaría apto para jugar, pero llegaría con un mes de parate.