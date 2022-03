El gesto de Marcos Rojo con Agustín Almendra que hace ruido en Boca

Situación compleja la de Marcos Rojo. Desde que Sebastián Battaglia se hartó de los desplantes y faltas de respeto de Agustín Almendra y lo mandó a entrenarse por tiempo indeterminado con la Reserva de Boca Juniors, el mediocampista de 22 años ya no puede ni siquiera entrar al vestuario de la Primera División a cambiarse con sus excompañeros, pero el defensor mantiene su relación de gran amistad con el jugador marginado. Y la imagen del ex Manchester United llegando cada día al predio de Ezeiza junto al joven surgido de las Inferiores xeneizes hizo ruido en el seno del plantel.

Después de aquel lunes fatídico para Almendra, el volante llegó a cada entrenamiento en el mismo vehículo que Rojo. Casi siempre en la camioneta del ex Estudiantes de La Plata y este martes en el auto del propio mediocampista, con Marcos como copiloto. Claro, era una situación que ya se daba desde antes del conflicto con el DT de Boca, pero tras una decisión tan tajante del entrenador no dejó de llamar la atención. Eso no quita que Rojo se haya mostrado dolido y enojado con Almendra por su reacción con Battaglia, que ya se había dado en enero durante la pretemporada. Pero la amistad, queda a la vista, se mantuvo intacta.

Almendra y Marcos Rojo, celebrando juntos la obtención de la Copa Argentina.

Tras las durísimas declaraciones de Pipa Benedetto, Almendra dejó de seguir en las redes al goleador xeneize y a Cali Izquierdoz, otro de los líderes del vestuario, pero no así a Rojo, lo que dejó a las claras adónde apuntó el mediocampista tras las críticas de uno de los referentes xeneizes.

"En la lealtad no existen los grises. Es blanco o negro. O eres completamente leal o no lo eres en absoluto. No puedes ser leal sólo cuando te conviene", publicó Almendra en las stories de Instagram, en un claro mensaje a Benedetto, quien tiene tatuada la palabra "lealtad" en su cabeza. Pero horas después borró de las redes ese posteo que también había replicado en Twitter.

#MarcosRojo y Agustín #Almendra disfrutan juntos en familia sus vacaciones en el sur de Argentina. pic.twitter.com/IOlSsW3zKI — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) June 5, 2021

Mientras Kristian Bereit, representante de Almendra (que es el mismo de Marcos Rojo), le busca una salida al jugador (San Lorenzo y Lanús se mostraron interesados), Agustín seguirá yendo a los entrenamientos en compañía de Marcos Rojo. Vaya paradoja, una muestra de lealtad del defensor xeneize, más allá del ruido que esto pueda generar en algunos de sus compañeros.