Se conoció la lesión de Benedetto y en Boca hay alivio de cara al clásico con River

A horas del partido con Huracán, Darío Benedetto abandonó la concentración de Boca debido al fallecimiento de su abuela. El Pipa recibió el visto bueno del Consejo de Fútbol y del cuerpo técnico para acompañar a su familia y ausentarse del encuentro ante el Globo.

Pero más allá de eso, en la práctica del sábado el delantero, que lleva tres goles en el actual torneo de la Copa de la Liga Profesional, había sentido molestias, por las cuales iba a ser esperado hasta último momento para saltar al campo de juego de la Bombonera. Pese a los diagnósticos apresurados, los que hablaban de un desgarro y lo alejaban del Superclásico ante River, las buenas noticias llegaron al Xeneize.

"Benedetto llega al Superclásico. Tiene una molestia muscular, no es algo grave. No es un desgarro en el sóleo como se ha empezado a informar desde ayer. La molestia tiene que ver con sus plantillas, se hizo una sobrecarga en la zona del peróneo, entre el peroné y la tibia. Desde el fin de semana se está tratando y todo indica que llega al partido ante River del 20 de marzo", aseguró el el periodista de TyC Sports, Tato Aguilera.

Además, el mendocino expresó: "No hay todavía un parte médico. En Boca son muy cautelosos con respecto a eso. Pude hablar con personas que están todo el tiempo con Pipa y todos me confirman que llega, que juega el Superclásico. No lo descarten a Benedetto".

La nueva edición del partido que enfrenta a los clubes más importantes de nuestro país tendrá lugar el próximo domingo, 20 de marzo, en el marco de la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional. El encuentro comenzará a las 20 y se disputará en el estadio Monumental.