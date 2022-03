¿Qué le dijo Cóccaro a Sández justo antes del gol de Huracán a Boca?

Matías Cóccaro, héroe del triunfo de Huracán ante Boca en la Bombonera, reveló un detalle que fue clave para consumar la victoria de su equipo. Cuando el reloj marcaba 69 minutos llegó el córner que derivó en el cabezazo del triunfo. En la previa, hubo un detalle que pocos vieron y el goleador se encargó de contar.

Sobre el momento en el que Agustín Sandez perdió su marca, reveló: "Le dije que me había marcado bien toda la noche, que era un fenómeno, que usaba bien los brazos. Cuando me felicitó, ya me le fui. Y cuando me fue a marcar, yo ya había cabeceado". Esta situación alimenta los dichos que tuvo Juan Román Riquelme luego del empate ante Colón de Santa Fe, donde trató al plantel de inocente..

Además, se refirió al particular festejo, en el que le pidió perdón a la hinchada del Xeneize: "No hice el festejo porque tenía amarilla y nunca sabés qué puede pasar, y Boca es un club que yo respeto mucho. Es el club en el que jugaba Manteca y me marcó la infancia, y es un club que en cierta manera le tengo mucho cariño".

Sobre este tema, sentenció: "Las disculpas fueron porque siempre me sentí muy identificado con Boca. Jugaron muchos uruguayos que marcaron mi manera de jugar, el Tanque, Manteca, son ídolos para mí, y haber pisado acá...".