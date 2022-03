Cóccaro reveló el increíble motivo por el que pidió perdón a los hinchas de Boca tras su gol con Huracán

Matías Cóccaro silenció una Bombonera repleta con el gol que terminó definiendo la victoria de Huracán sobre Boca. Sin embargo, lo que causó curiosidad, es que luego de marcar levantó sus manos y le pidió disculpas a los hinchas Xeneizes. Su gesto se volvió viral, generó molestias en algunos hinchas del Globo y fue el propio jugador quien explicó el motivo.

"Boca es un club que respeto. Acá jugaba el Manteca Martínez, que me marcó la infancia. Pedí disculpas porque siempre me sentí identificado con este club. Jugaron muchos uruguayos que me marcaron mi manera de jugar, son ídolos para mí. Tengo respeto hacía ellos y por cada club que ellos pasaron también", confesó.

Desde su arribo a mediados de 2021, Cóccaro lleva 10 goles en 22 partidos en el Globo y hasta el propio presidente de Huracán, David Garzón, advirtió que "sin dudas vamos a comprar parte de su pase", que está valuado en 500.000 dólares por el 75% de su ficha. Después de esta declaración, ¿lo llamará Román?