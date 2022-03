El tweet viral de Sebastián Battaglia que lo deja mal parado

Sebastián Battaglia ha sido blanco de las críticas luego de la derrota de Boca ante Huracán este domingo. El mal funcionamiento de su equipo, a dos fechas del Superclásico con River, ponen al DT en una incómoda situación. Cuestionado, el director técnico lanzó un contundente mensaje luego del partido en la Bombonera.

"Hace 12 partidos que no perdíamos y nadie dice eso. Acá son todas críticas. Hoy no encontramos los caminos y por eso el balance no fue bueno. Pero desde que perdimos 1 a 0 con Independiente nunca más nos habían ganado", soltó el exmediocampista en conferencia de prensa.

Mal arranque de Boca en el torneo, individualmente y colectivamente no encuentra el juego. — Sebastian Battaglia (@sebabattaglia5) August 29, 2016

En las últimas horas, producto de la frase con la que eligió manifestar su enojo, se viralizó una publicación que el jugador más ganador en la historia del club realizó en sus redes sociales. Vía Twitter, a fines de agosto del 2016, Battaglia había publicado un fuerte mensaje contra el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

"Mal arranque de Boca en el torneo, individualmente y colectivamente no encuentra el juego", posteó el director técnico del Xeneize. El mensaje apareció luego de la derrota de Boca ante Lanús por 1-0 en la primera fecha del torneo de Primera División de aquel entonces. El gol de ese partido lo convirtió Lautaro Acosta, haciéndole honor a la reconocida ley del ex. ¿Cómo terminó ese torneo? Con Boca campeón.