La picante declaración de Sebastián Battaglia para justificar la derrota: "Nadie dice que..."

El entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia se mostró molesto durante la conferencia de prensa post derrota por 1 a 0 como locales ante Huracán, y apuntó contra la prensa con una picante frase: "Acá todos critican, pero nadie dice que hacía 12 partidos que el equipo no perdía".

"Hace 12 partidos que no perdíamos y nadie dice eso. Acá son todas críticas. Hoy no encontramos los caminos y por eso el balance no fue bueno. Pero desde que perdimos 1 a 0 con Independiente nunca más nos habían ganado", remarcó y agregó: "Nunca hay una buena para nosotros. Siempre te marcan las cosas malas. Y uno debe estar preparado para eso. Porque si bien la semana fue movida (por los conflictos con Agustín Almendra y Alan Varela), yo estoy tranquilo".

Posteriormente se lamentó "por la forma en que a Boca le están convirtiendo (fue el cuarto gol de pelota parada que recibió), más allá de que Huracán no creó muchas situaciones. Habrá que trabajarlo en el entrenamiento pero también mentalmente". "Y debemos corregirlo porque una noche pueden tocarte estas cosas, y nos tocó hoy", reconoció.

Toda la Bombonera palpitó el próximo Superclásico contra River, que será el 20 de marzo en el Monumental, y envió un claro mensaje desde las tribunas. Sin embargo, el DT calmó los ánimos: "Para el partido con River falta. Todavía tenemos un partido con Estudiantes". Y cerró: "Hoy fue una noche de esas que las podés tener".