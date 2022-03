Siguen los regalos: increíble reconocimiento del Manchester City para Kun Agüero

Futbolistas argentinos que dejaron su huella en distintos equipos del fútbol europeo hay muchos a lo largo de la historia, pero a los que se los puede considerar como el máximo ídolo de un club no son tantos: Diego Armando Maradona en Napoli, Lionel Messi en Barcelona, Alfredo Di Stefano en Real Madrid, tal vez el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid y, obviamente, Sergio “Kun” Agüero en el Manchester City. A pesar de que dejó el club hace poco menos de un año y su prematuro retiro, los Citizens le guardan un cariño inconmensurable al delantero.

El Kun es el máximo goleador de la historia del Manchester City: marcó 260 goles en 390 partidos y alzó 15 títulos, pero su idolatría no se basa sólo en los números si no que también en el hecho de ser el estandarte del giro de 180° que tuvo el equipo Sky Blue a partir de la década del 2010. Por todo esto, el club mancuniano decidió regalarle una caja conmemorativa llena de recuerdos para el ex Independiente.

lEl regalo contiene una camiseta con el número 10 en dorado y su firma, una medalla, fotos y muchos datos de su paso por el Manchester City, club al que llegó en 2011 proveniente del Atlético de Madrid. Esa temporada, el recordado gol de Agüero al Queens Park Rangers en el minuto 93:20 le dio el primer título de Premier League.

Luego de esa Premier League que le sacaron al rival de la ciudad, Manchester United, en el último suspiro, el City ganaría 14 títulos más con Agüero entre sus filas, lo que lo convirtió también en el jugador más laureado de la historia del club. Al ver la huella que dejó el Kun en la historia citizen, se entiende rápidamente porque lo recuerdan ante cada oportunidad que se presenta.