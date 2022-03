¿Qué tiene Julián Álvarez?

El mundo River se sorprendió al saber que Julián Álvarez no sería de la partida en el partido con San Lorenzo. Durante la entrada en calor, al delantero se lo notó molesto y con algunos dolores, pero no se supo bien que estaba padeciendo. Algunos hablaron de lesión pero luego fue desmentido y se habló de mareos, con dolor de cabeza.

Ante esto, la primera pregunta que debió responder Marcelo Gallardo fue cómo se sentía Álvarez y explicó: "Cuando bajó del micro sintió dolor de cabeza y malestar. Pero cuando empezó la entrada en calor sufrió mareos y no estaba en condiciones de jugar, por eso no arriesgarlo fue una buena decisión. No estaba del todo bien para jugar".

"Está mejor, estable. Se lo va a seguir en observación porque los cuadros que hemos tenido con la gripe y fiebre, con varios casos, puede ser algo de eso. Vamos a ver como evoluciona estos días", agregó el Muñeco. Hasta el momento el club no emitió parte médico oficial pero, por los dichos del DT, no es algo de gravedad.

A raíz de lo ocurrido en la entrada en calor, el cuerpo técnico del Millonario decidió que el Araña no vaya ni al banco y que, en su lugar, ingrese Braian Romero. Luego, el ex Defensa, salió del campo y le dejó su lugar a Matías Suárez quien volvió a jugar luego de varios meses de inactividad.