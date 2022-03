Lapidaria sentencia del DT de un club grande: "Hay 8 equipos de más en la Primera División"

El formato de los torneos de primera división del fútbol argentino son un tema de discusión hace muchísimos años. Luego de la eliminación de los torneos cortos en 2014, nunca se pudo mantener un formato por más de dos años seguidos. La cantidad de clubes, la modalidad, Superliga, Liga Profesional, descensos y pandemia son algunos ingredientes del cóctel que llevó a que ahora mismo se dispute una Copa de la Liga de 28 equipos, lo que no deja contento a mucha gente.

Así lo entienden muchos fanáticos del fútbol local y los propios protagonistas como Eduardo Domínguez, entrenador de Independiente: “Este fútbol argentino es muy difícil de ver por muchas situaciones y contextos. Por ejemplo, para mí hay ocho equipos de más en Primera. Para que sea más competitivo tendría que haber menos equipos”, expresó el Barba en una entrevista con Clarín.

Domínguez llegó a Independiente en enero de 2022.

Muchos podrían pensar que Domínguez dice eso ahora porque dirige a un club grande como Independiente, pero él reafirma que esto no es así, ya que se vio favorecido por estos constantes cambios del fútbol argentino en el pasado: “Lo dije siempre, aunque me favorecí de eso: cuando ascendieron diez yo estaba en Huracán. Yo había dicho que era una locura tantos ascensos. Por ahí no hubiésemos ascendido”, explicó quien fuera el entrenador de Huracán cuando el Globo salió campeón de la Copa Argentina y fue uno de los 10 equipos que subió “de sopetón” a la A en 2014.

Para Domínguez, el VAR será "un lío más"

Si el fútbol argentino es discutido, peleado y controversial por idiosincrasia, esto se multiplicará cuando llegue el VAR a partir de la fecha 8 de la Copa LPF o al menos así lo ve Domínguez: “Va a ser otro lío más. En Argentina no lo veo como una solución. Protestamos cada cosa acá... Es muy delicado ya en países organizados y en civilizaciones que respetan a la autoridad. Nosotros somos una civilización que no respeta a la autoridad. Por eso no respetamos a los árbitros”, sentenció el DT de Independiente.

La poca estabilidad que demostró el fútbol argentino en este último tiempo hace que sea muy difícil de seguir sin un mayor justificativo que no sea la pasión con la que se vive el deporte en nuestro país. Una Primera División con 28 equipos y una segunda división (que en realidad se llama Primera Nacional, lo que no ayuda a evitar confusión) de 37 clubes no es ideal, y así lo expresó Domínguez. ¿Qué opinará el resto de entrenadores?