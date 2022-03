Qué haría el Pulga Rodríguez si lo llama Riquelme para ir a Boca: la particular respuesta

Luis Miguel Rodríguez se ha convertido en uno de los delanteros más determinantes en los últimos años del fútbol argentino. El Pulga salió de su zona de confort en Tucumán y se animó a probar nuevos horizontes, los cuales lo llevaron a Colón de Santa Fe, donde jugó la final de la Copa Sudamericana 2019 y se coronó campeón de la Copa de la Liga Profesional 2021.

Luego de su paso por Gimnasia de La Plata, el delantero volvió a Santa Fe para disputar la Copa Libertadores de América. Producto de sus buenos torneos, llegó a sonar como posible refuerzo de Boca Juniors, club con el que simpatiza y mucho. Ante la consulta del periodista Martín Arévalo, en ESPN, sobre un posible llamado de Juan Román Riquelme, no dudó. "Si. Voy en auto", respondió.

"VOY EN AUTO..." El Pulga Rodríguez respondió con sinceridad sobre su deseo por una posible llegada a Boca. @espnfutbolarg pic.twitter.com/oVgNm963Or — SportsCenter (@SC_ESPN) March 5, 2022

Además, en una entretenida entrevista se refirió al día que conoció a Diego Armando Maradona, quien lo citó a la Selección argentina: "Tengo la foto con Maradona. De ese momento uno se acuerda todo. Por ahí me emociono mucho cuando mis hijos me preguntan si conocí a Maradona, si es verdad que jugué en la Selección. Ellos miran fútbol. Más Milo que Bauti, más el chico que el más grande. Él conoce a los jugadores. Es muy hincha de Julián Álvarez, me tiene loco. Hasta le conseguí un saludo. No ve mal el fútbol, je".

Para finalizar, sentenció: "Tengo todo el momento en mi cabeza: que llegué temprano a las 9 de la mañana a Ezeiza, que entrenábamos a las cuatro de la tarde. Ese momento cuando Diego me habló de atrás... Me voy a ir de este mundo con esa primera imagen".