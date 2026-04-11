UFC 327: quiénes son los dos peleadores argentinos que buscan dar el salto en una noche clave

Este sábado 11 de abril se llevará a cabo UFC 327 en el Kaseya Center, de Miami, y tendrá la presencia de dos luchadores argentinos . Esteban Ribovics y Francisco Prado serán protagonistas en una cartelera que puede marcar un punto de inflexión para ambos, aunque desde lugares muy distintos.

Mientras Ribovics atraviesa el mejor momento de su carrera y busca meterse definitivamente en la élite del peso ligero, Prado llega con la necesidad de dar un golpe que lo mantenga dentro de la organización.

Para el salteño, la pelea de este fin de semana representa mucho más que un combate. Es la oportunidad de consolidarse en una de las divisiones más competitivas del UFC . “En números me metería dentro de la élite, pero yo ya me siento uno de ellos”, aseguró en diálogo con MDZ .

El argentino llega con confianza, después de una evolución marcada en su juego y con una preparación cada vez más profesional. Hoy no solo apuesta a su potencia, sino también a un desarrollo más completo, con mejoras en el wrestling y el trabajo de piso.

Esa transformación se refleja también en su mentalidad. Según indicó, llega sin presión, pero con la convicción de que está listo para dar el salto. “Creo que se va a terminar por nocaut”, anticipó.

Una victoria podría cambiar su lugar dentro de la categoría y abrirle la puerta a rivales de mayor peso.

Prado y una pelea que puede cambiar su carrera

Del otro lado aparece Prado, en un momento diferente, pero no menos determinante. Con apenas 23 años, el argentino sabe que esta pelea puede marcar un antes y un después en su recorrido dentro del UFC.

“Creo que puede ser un antes y un después en mi carrera”, reconoció. El cambio de categoría fue uno de los puntos clave en esta nueva etapa. “Ahora estoy mucho más fuerte, no tengo que bajar 18 kilos como antes”, explicó.

Mira la entrevista a Francisco Prado

Video entrevista Prado UFC

Ese cambio no solo impacta en el cuerpo, sino también en la confianza. Prado siente que todavía no mostró su mejor versión dentro del octágono. “Quiero que vean la versión que vengo trabajando”, afirmó.

Dos realidades, una misma ambición

Más allá de sus presentes, hay un punto en común entre ambos: la ambición. Ribovics busca consolidarse entre los mejores y empezar a mirar hacia lo más alto de la división. Prado, en cambio, quiere demostrar que tiene con qué competir en el máximo nivel y construir una nueva etapa.

Los dos llegan con confianza, con objetivos claros y con la sensación de que esta pelea puede marcar un antes y un después. El sábado, en UFC 327, tendrán la oportunidad de confirmarlo dentro del octágono.

Cartelera completa de UFC 327

UFC 327 Instagram - @ufc

Cartelera principal

Jiri Prochazka (c) vs. Carlos Ulberg, por el campeonato de peso semipesado

Curtis Blaydes vs. Josh Hokit, peso pesado

Dominick Reyes vs. Johnny Walker, peso semipesado

Azamat Murzakanov vs. Paulo Costa; peso semipesado

Cub Swanson vs. Nate Landwehr; peso pluma

Preliminares

Patricio Pitbull vs. Aaron Pico; peso pluma

Mateusz Gamrot vs. Esteban Ribovics; peso ligero

Kevin Holland vs. Randy Brown; peso wélter

Tatiana Suarez vs. Loopy Godinez; peso paja

Kelvin Gastelum vs. Vicente Luque; peso mediano

Chris Padilla vs. MarQuel Mederos; peso ligero

Charles Radtke vs. Francisco Prado; peso wélter

A qué hora y por dónde se podrá ver UFC 327

La velada iniciará con las peleas preliminares a las 19 horas de Argentina.

A partir de 2026 todos los eventos de la UFC se podrán ver a través de la plataforma Paramount+.