La foto de Bilardo viendo su propia serie, en la que se enteró de la muerte de Maradona

La foto emociona, conmueve, genera sentimientos encontrados. Es Carlos Bilardo, de 83 años y diagnosticado hace 5 con el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa que atenta contra la concentración y la memoria, viendo su propio documental. Su propia serie. Mirando la película de su vida.

La imagen la publicó el actor Federico D'Elia, productor del documental del Doctor. Lo hizo en Twitter junto con el mensaje "El Dr. 'analizando' minuciosamente la docu-serie". Y luego agregó: "De más está decirles que le gusta, la ve y la ve ¡y eso a nosotros nos pone muy felices!".

En la foto se lo ve a Bilardo observando un momento de la serie en que habla su hija, Daniela Bilardo, uno de los testimonios más importantes de Bilardo, el doctor del fútbol, como se llama el documental que se puede ver por la plataforma de streaming HBO Max.

Según contó el reconocido periodista Ezequiel Fernández Moores en su columna para Cenital, al ver su serie, Bilardo finalmente se enteró a través de ella de la muerte de Diego Maradona: “‘Puede ser que (Bilardo) se dé cuenta’, dice la ex esposa de Diego [Claudia Villafañe], ‘porque Carlos es demasiado vivo para no darse cuenta’. Bilardo, es cierto, fue siempre demasiado vivo [...] Bilardo ve la pantalla que cuenta la muerte de Diego y no dice nada. Simplemente, junta las manos”, relató el periodista en su crónica.