Del Potro reveló qué pasó en la fiesta tras ganar el US Open: "Conocí a una actriz muy famosa y linda"

Nueva York es conocida por ser “la ciudad que nunca duerme” pero esto no es todo cierto: luego de ganarle a Roger Federer y consagrarse campeón del US Open 2009, un joven Juan Martín Del Potro de 20 años quiso salir a festejar su primer título de Grand Slam pero no había lugares abiertos en la Gran Manzana. ¿El motivo? La definición del torneo de Flushing Meadows se disputó un lunes y todo parecía indicar que Delpo no tendría su fiesta de campeón hasta que recibió un llamado que cambiaría el transcurso de su noche.

En la entrevista que le realizó Mariano Zabaleta para “En Primera Persona” de Star+, Del Potro contó la intimidad de los festejos de su histórico título en Estados Unidos y cómo una celebridad salvó una noche que pintaba para no cumplir sus expectativas: “Era lunes, estaba todo cerrado y yo era el pibe más feliz del mundo en ese momento. Tipo 2 de la mañana suena el teléfono del hotel, muy raro a esa hora, ¿viste?”, cuenta el tandilense. La parte siguiente del relato se asemeja mucho al sueño del pibe de 20 años que acaba de vencer a uno de los mejores tenistas de la historia en una final a cinco sets de un Grand Slam y quiere salir a festejar como la situación lo amerita.

“Atiendo y me dicen en inglés ‘hola Delpo, soy Justin Timberlake. Estuve en tu partido y estoy haciendo una fiesta privada en un boliche de acá, me gustaría que vengas y seas mi invitado de honor’. Le dije que me pase la dirección, yo no sabía a dónde ir y ¡de repente me llama Justin Timberlake! Increíble…”, contó el doble medallista olímpico ante la estupefacción de Zabaleta.

Una vez llegado al lugar de la fiesta, Del Potro contó que estaba repleto de celebridades de Hollywood y tuvo un divertido (e irreal) momento con uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA: “Llego y estaba todo Hollywood, cantantes, gente famosa, estaba Brad Pitt, todo lo que te puedas imaginar [...] De repente, el más importante de la fiesta era yo. Yo estaba rodeado de seguridad y venía LeBron James y les pedía por favor que lo dejen pasar para sacarse una foto conmigo. Fue una locura esa noche”, relató el tandilense.

En el medio de esa anécdota, el extenista dijo casi sin querer que conoció una actriz y el entrevistador no se la dejó pasar: “Ahí conocí una actriz muy famosa también [...] Era muy linda”, relató entre risas Delpo mientras Zabaleta deslizó que él conocía esa historia con la enigmática estrella de Hollywood, aunque ninguno de los dos reveló su identidad ni lo que finalmente sucedió.

"HOLA DELPO, SOY JUSTIN TIMBERLAKE..." La Torre de Tandil contó una anécdota que incluye al artista y a LeBron James, en una fiesta privada tras consagrarse en el US OPEN.



uD83DuDCFA #EnPrimeraPersona: Juan Martín Del Potro, disponible AHORA en #StarPlusLA

?uD83CuDFFB #MiraloEnStarPlus pic.twitter.com/9Os86eDMRt — SportsCenter (@SC_ESPN) March 3, 2022

Así fue como Del Potro festejó su noche de campeón del US Open. No importó que se tratara de la fiesta de Justin Timberlake ni de la presencia del MVP de la mejor liga de básquet o de actores y actrices de Hollywood: en aquella madrugada de octubre, la Torre de Tandil se convirtió en Rey de Nueva York.