Juan Martín del Potro contó detalles del supuesto romance con Susana Giménez

Si hay algo que caracterizó la exitosa carrera de Juan Martín del Potro fue el perfil bajo con el que siempre se manejó. En un particular momento de su vida, alejado de las canchas, protagonizó una entrevista donde tocó varios aspectos inéditos de su vida que nunca había detallado.

En una entrevista para la plataforma Star+, el tenista habló sobre sus relaciones amorosas en las que estuvo involucrado a lo largo de sus 33 años. "Cada relación que tuve fue totalmente distinta y si tuve novias famosas, con lo perfil bajo que soy hasta me sorprendía a mí. Pero como es el amor uno no puede planear las cosas y siempre tuve relaciones muy lindas. Con el tiempo uno va aprendiendo. En la pandemia tuve otra relación. Tuve la suerte de siempre estar acompañado de buenas mujeres, trabajadoras, sensibles, independientes, que me dejaban libre y me acompañaban desde el lugar que podían. Tuve parejas que me enseñaron mucho", recordó.

En ese contexto, se refirió al supuesto romance con Susana Giménez. "¿Si fue real el romance con Susana Giménez? Tenemos una linda relación. Hasta llegaron a inventarme un noviazgo. Un día en broma le dije que venga a verme al Masters, llegué a la final y salimos a cenar con el equipo, la pasamos bárbaro", reveló.

"Es el día de hoy que seguimos hablando y nos ponemos al día, se creó una amistad espectacular. Lo del romance era raro, no sabía qué hacer, yo he tenido novias públicas pero otras que no se supieron, era difícil explicar que no tenía nada con ella", agregó sobre su relación con la diva.