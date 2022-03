El conmovedor homenaje de la ATP a Juan Martín del Potro: hablan Djokovic y Nadal

A pesar de que ya pasó un mes desde el triste anuncio de su retiro, los homenajes a Juan Martín Del Potro no paran. En la misma semana del estreno de la entrevista íntima en el ciclo llamado “En Primera Persona” de Star+, ahora fue el turno de la ATP de hacerle una linda y emotiva mini película para Delpo, un campeón de Grand Slam en la época del Big Three, ex número tres del mundo y, como lo definió Rafa Nadal, “uno de los jugadores más carismáticos del circuito”.

El corto tiene una duración de poco más de 4 minutos y tiene imágenes y testimonios de distintos jugadores. Al final, se enfoca en el último partido de la carrera de Del Potro, frente a Federico Delbonis en el Argentina Open con todo el público argentino despidiendo a uno de los mejores deportistas de la historia del país.

La mini película del retiro de Del Potro