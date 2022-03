Qué dijo Francescoli sobre el rumor de la llegada del uruguayo Cavani a River

Enzo Francescoli, manager de River Plate, se refirió a uno de los rumores más importantes que tuvo el mercado de pases para el Millonario. En una entrevista con Supermitre, el uruguayo ganador de la Copa Libertadores 1996, habló sobre la supuesta llegada de Edinson Cavani al club de Núñez.

Días después de que Julián Álvarez fuese confirmado oficialmente como nuevo jugador del Manchester City de Pep Guardiola, desde Inglaterra tomó fuerza la idea de que el uruguayo lo reemplazaría en el equipo de Marcelo Gallardo. "Nunca hablé con Cavani. No hubo negociaciones para nada", manifestó Francescoli.

Con respecto al jugador con el que hubo negociaciones, expresó: "Como estaba la posibilidad de que Julián se fuera a mitad de año, estaba la posibilidad de Castellanos. No se dio por el costo. Intentamos que, viniendo ahora, Castellanos se preparara de la mejor forma para cuando Julián no estuviera, si es que el City decide llevárselo en junio. No se dio y necesitaremos buscar un reemplazo"

Además, se refirió al gran presente de Enzo Fernández, quien se encuentra en el radar del Barcelona: "Depende del mercado, pero es una realidad y por la evolución que ha tenido Enzo Fernández, que ha sido excelente. Creció mucho y se ha generado un lugar en el primer equipo. Eso también es una motivación para los demás pibes del club".

Para finalizar, habló sobre el trabajo en las divisiones menores de la institución: "Nuestra idea es tener juveniles que compitan, generar con nuestra propia capacidad jugadores en el primer equipo. Siempre intentamos mejorar nuestro trabajo. Queremos tener una línea de juego y de conducta en las inferiores del club. Es una felicidad tener jugadores como Simón o Julián, que llega a un club de la envergadura del City".