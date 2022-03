Pratto reveló cómo quedó su relación con Gallardo: "Algún día nos cruzaremos y..."

A lo largo de su ciclo de ocho años, Marcelo Gallardo tuvo entre sus manos a grandes futbolistas que fueron los autores materiales de las grandes obras del Muñeco. Si se le tuviera que poner las caras de cinco jugadores a la consagración de River en la Copa Libertadores 2018, sin dudas que la de Lucas Pratto estaría ahí. Luego de cortocircuitos con el entrenador, el Oso se fue por la puerta de atrás del Monumental en 2021 y en una entrevista con Olé se refirió a esa relación en el vestuario de Nuñez.

“En River me tocó irme por el desgaste de las relaciones, pero eso no tiene nada que ver con el afecto que yo le tengo al club y a la gente que trabaja ahí”, explicó Pratto, que tras su salida del Millonario pasó al Feyenoord de los Países Bajos. Previo al inicio de la Copa de la Liga Profesional, el Oso visitó el Monumental y se abrazó con Gallardo, con el que no terminó su relación en los mejores términos.

Gallardo y Pratto fueron protagonistas principales en la película de una de las mayores hazañas de la historia de River y por eso el público riverplatense se alegró al ver el saludo entre estas dos figuras históricas: “Alguna vez nos cruzaremos y charlaremos, pero no hace falta tomar un café. Siempre tuvimos una relación de respeto, buena, y yo aprendí mucho tanto de él como de la gente que tiene alrededor”, contó el autor de dos goles en la final de América contra Boca.

Gallardo y Pratto, un vínculo picante.

A pesar de que en otras ocasiones reconoció que su relación había quedado “entre 0 y 10, en 5”, Pratto siempre se muestra agradecido con Gallardo y River, club en el que marcó muchos goles pero ninguno tan importante como el empate en La Bombonera y la igualdad en Madrid que abrió el camino para el mayor festejo de la historia millonaria.