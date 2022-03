La imagen de la que habla todo Boca: Tevez y Angelici, juntos viendo la Copa Davis

Este viernes, Argentina puso primera en la Copa Davis en búsqueda de entrar a la fase final del torneo de naciones de tenis. La serie contra República Checa se disputa en el Lawn Tennis Club ante mucho público que se acercó a ver el triunfo de Sebastián Baéz y el partido de Diego Schwartzman. Entre los famosos que estuvieron en las gradas, la transmisión enfocó a Carlos Tévez, pero luego lo filmaron junto a un acompañante que causará revuelo en el mundo Boca.

Tévez, que se alejó del fútbol a mediados del año pasado, estuvo en el Lawn Tennis de Buenos Aires junto a nada más ni nada menos que Daniel Angelici, el expresidente de Boca y gran amigo del ídolo xeneize. A poco más de un año de las elecciones en el club de La Ribera, la especulación creada alrededor del Apache y su posible enfrentamiento en las urnas contra Juan Román Riquelme crecerá luego de esta foto con uno de los grandes rivales del actual vicepresidente de Boca.

Hace algunas semanas, Riquelme habló sobre las elecciones presidenciales del Xeneize que tendrán lugar en diciembre de 2023 y la posibilidad de enfrentar al angelicismo con Tévez: "En dos años vamos a ganar 80 a 20, 90 a 10. No importa quién va. Yo tengo ganas de cuidar a mi club. Si se presenta Tévez en otro sector ganamos 85 a 15", aseguró el máximo ídolo en charla con TyC Sports.

La última imagen de Riquelme y Angelici es previa a las elecciones en 2019.

Pero Riquelme no sólo marcó la cancha y un posible resultado si Tévez se presenta a las elecciones, si no que tampoco le cerró la puerta a una alianza entre ambos ídolos: "Yo lo que digo que si quiere venir con nosotros, encantados. Si le divierte intentarlo, él sabe que mi cariño no va a cambiar nunca", expresó el de Don Torcuato aunque él mismo sabe que una unión entre ellos dos es poco probable.

Retratos de un pasado lejano: Tévez y Riquelme compartieron equipo en Boca y en la Selección argentina.

Angelici y su análisis sobre el Riquelme dirigente

En diciembre de 2021, Angelici arremetió con todo contra Riquelme y habló sobre la posibilidad de que Tévez se presente con su agrupación: "Haber sido un gran jugador de fútbol no te habilita a saber administrar un club o ser un gran dirigente. Te tenés que preparar y lleva muchos años. Yo soy amigo de Tévez más allá de Boca, esa pregunta se la tienen que hacer a él. Carlos no le tiene que demostrar nada a nadie".

Lógicamente, Tévez también se refirió al trabajo de Riquelme y el Consejo de Fútbol en Boca y dijo que no le gusta la forma en la que se manejan: "Además del juego, que yo hablo con los hinchas, es que todos los días quilombo. Me preguntan qué pasa y yo digo que no sé, no estoy ahí adentro. No tengo relación con la gente que está en el club. Todos los días pasa algo. Si me preguntás personalmente, obvio que no estoy de acuerdo con la manera de manejarse, pero ésa es mi opinión", declaró el ex Juventus en diciembre de 2021 en una entrevista con Líbero.

Dentro de esta historia hay un cuarto protagonista y es Mauricio Macri, aliado político de Angelici, amigo de Tévez y rival histórico de Riquelme luego del Topo Gigio en 2001, apesar de que fue el expresidente de la Nación quien estuvo a cargo de la vuelta del 10 en 2007. En su momento, el exjefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habló sobre la capacidad de Carlitos para ser dirigente: