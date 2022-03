Boca de urna: la impensada figura que planea unirse a Macri, Angelici y Tevez para derrotar a Riquelme

Hace años que Boca es mucho más que un club de fútbol. Fuera de la Bombonera, el ambiente político del Xeneize está más caliente y denso que nunca antes en su historia. A menos de un año de las elecciones presidenciales, los dardos cruzados entre el actual oficialismo y la oposición no cesan. Mientras tanto, hay un actor que pasó por la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme, se peleó a muerte con el ídolo y ahora quiere unirse al lado de Mauricio Macri y Daniel Angelici porque “tiene más ganas de sacarlos que el Tano”.

Según informó Olé, eso dijo una fuente muy cercana sobre la intención que tiene Mario Pergolini de sumarse al macrismo xeneize en 2023. El conductor del programa radial Maldición, va a ser un día hermoso en Vorterix formó parte de la actual dirigencia de Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme, con quien se peleó debido al “doble comando” que habría en la institución boquense, uno en el barrio de La Boca y otro en el predio de Ezeiza entre los cuáles no hay comunicación. Este fue uno de los motivos que provocó la renuncia de Pergolini de su puesto como vicepresidente primero: “No, acá hay otros códigos, otra forma de hacer las cosas, sos sapo de otro pozo y te lo hacen sentir así”, contó Pergolini en Urbana Play sobre la manera de relacionarse de Riquelme y compañía con el resto de los dirigentes.

La comunicación y la innovación eran los dos frentes que Pergolini iba a atender en su vicepresidencia que apenas duró un año. “La vivió de adentro y los odia” le informaron a Olé sobre el sentimiento del conductor para sus excompañeros de fórmula. Hace algunos meses, el director de Vorterix le dejó la puerta abierta a un regreso a los despachos de Brandsen 805 pero con una condición especial: “Estoy abierto a la política de Boca, pero con gente de confianza”.

Pergolini se fue de Boca enemistado con Riquelme.

Dicha gente de confianza serían nada más y nada menos que Macri y Angelici, eternos enemigos del Riquelme jugador y renovados rivales del Riquelme dirigente en la carrera presidencial de Boca. En la oposición saben que tendrán que unirse para sacar al máximo ídolo de los hinchas, por eso recibieron a Pergolini de la mejor manera y contemplan asociarse con José Beraldi, el tercer candidato que participó en 2019 e histórico dirigente del Xeneize. Esto confirma la grieta política existente en La Boca, tal cómo le describió una fuente anónima a Olé: “Es el club de Riquelme, pero Riquelme no tiene apoyo político de nadie, por eso no hay crecimiento institucional. En Juntos por Boca [agrupación oficialista] no están felices con todo esto. Es peor que una sociedad de fomento. Adentro es una guerra”.

Pergolini fue muy crítico del gobierno nacional de Macri pero unirían fuerzas en Boca.

Dentro de esa guerra, Pergolini ya tiene elegido su nuevo bando. Mientras tanto, todavía queda por definir qué grado de participación tendrá Mauricio Macri, que hace las veces de pegamento entre todas las partes involucradas, y Daniel Angelici, muy pendiente a todo lo que sucede con Boca.

Por otro lado, también habrá que esperar qué parte jugará Carlos Tevez, gran amigo de Angelici y confrontado con Riquelme. Aunque Román no le cerró la puerta de su esquina al Apache, también dejó en claro que ganarían por “85-15” si Carlitos se suma a la oposición en el otro costado del ring eleccionario.

Angelici y Tevez fueron vistos hace algunas semanas en la Copa Davis de tenis.

La oposición a Juan Román Riquelme va preparando el campo de batalla y empieza a alistar a sus soldados para diciembre de 2023. Al mismo tiempo que aseguran que es muy difícil batir al ídolo y que incluso su presencia provocó que la vara de exigencia de los hinchas esté más baja que antes, el macrismo está preparado para intentar derrotar a la actual dirigencia. Por su parte, desde el Consejo de Fútbol esperan que la obtención de buenos resultados en la Copa Libertadores les dé una imagen de imbatibilidad. Falta mucho, pero las fichas ya se empezaron a mover en el tablero político de Boca.