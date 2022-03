Sufre Battaglia: el jugador clave de Boca que está en duda para el debut en la Copa Libertadores

Boca Juniors jugará el sábado ante Arsenal en la Bombonera, por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional, y alistará un equipo alternativo, con una marcada rotación de jugadores, ya que el martes próximo visitará al Deportivo Cali en Colombia, por la Copa Libertadores. Sin embargo, en las últimas horas, Pol Fernández encendió alarmas pensando en el duelo copero.

El volante padece una sobrecarga muscular en uno de sus gemelos y no ha podido entrenarse con normalidad en las prácticas realizadas por Sebastián Battaglia, quien lo esperará hasta último momento para saber si podrá contar con él en el debut. Si el ex Godoy Cruz no se recupera, Jorman Campuzano ocuparía su lugar.

Sobre el duelo con Arsenal, Marcelo Weigandt, el lateral derecho que se lesionó un hombro cuando era titular, el 24 de octubre del año pasado, volvería a la titularidad en lugar de Luis Advíncula. Otro regreso que despierta expectativa es el de Alan Varela, quien recibió un fuerte llamado de atención semanas atrás de parte del cuerpo técnico por un problema de conducta.

Tras el partido ante Arsenal y el del martes 5 de abril contra el Deportivo Cali en Colombia por el Grupo E de la Copa Libertadores, a Boca le espera una intensa actividad con un calendario cargado, ya que visitará a Vélez el sábado 9 de abril, por la fecha novena fecha de la Copa de la Liga Profesional; y el martes 12 recibirá a Always Ready de Bolivia por la Libertadores.

El fin de semana del 16 y 17 de abril, Boca recibirá a Lanús; el miércoles 20 visitará a Godoy Cruz y el sábado 23 recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, todos partidos correspondientes al torneo local. El martes 26 de abril, a las 21.30, Boca visitará a Corinthians en San Pablo por el Grupo E de la Copa Libertadores; y posiblemente el sábado 30, recibirá a Barracas Central.