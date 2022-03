La polémica frase del Patrón Bermúdez sobre la final de Madrid: "A mí no me vengan con..."

"Dieron el golpe en la cancha de River, un triunfo reivindicatorio para Boca por las últimas puestas en escena en la cancha de River. ¿Creés que Boca definitivamente después de este golpe puede creérsela un poco más?". La pregunta de Hugo Balassone, conductor del segmento de los mediodías de TyC Sports activó algo en el Patrón Bermúdez, invitado al programa.

"Cuando tú hablas de las puestas en escena anteriores, en realidad este era el primer partido que jugamos nosotros después del que perdimos, en el que tuvimos la desagradable experiencia de que nos expulsaran a Rojo a los 20 minutos", comenzó su respuesta el integrante del Consejo de Fútbol.

"En nuestra labor como hombres del club, ahora que volvimos con Román y los chicos y estamos al frente de todo lo deportivo, fue el único partido que habíamos podido jugar después de todo lo que pasó por la pandemia. Llegamos y a los dos meses fuimos campeones corriendo de atrás contra River, le ganamos en la Copa Argentina, los dejamos afuera siempre, fuimos campeones y jugamos ese clásico que perdimos y recuerdo que ya salió castigado el entrenador, que se tenía que ir, que no les ganaba a los grandes, que se fue a defender. Y era el único partido que habíamos jugado contra River en el Monumental. Ahora fuimos, le hicimos un partido de igual a igual, se le planta cara, se hicieron las cosas bien, fue un equipo correcto, ganó y parece que fuera normal que se tenía que ganar", remarcó Bermúdez, antes de lanzar la frase que le da el título a esta nota.

"Yo escuché que decían que hacía cinco años que Boca no ganaba en el Monumental, pero yo estoy hace dos. A mí no me hablen de los otros tres años, ni me hablen de la canción de Madrid. A mí de la canción de Madrid no me hablen, nosotros no estábamos", lanzó, polémico, como desentendiéndose de lo que vivieron el club y sus hinchas antes del cambio de dirigencia.

"En el ambiente del Mundo Boca hay mucha gente interesada en tirar encima las piedras cuando uno quiere sacar la cabeza y hacer las cosas bien, es un mundo muy político y nosotros lo entendemos", cerró el Patrón.

Silvio Chattas, periodista partidario de River y panelista del programa, lo picanteó tras esa declaración: "Mirá que a Ramón Díaz cuando dijo "yo no me fui a la B" en River fue una locura... Mirá que perdieron todos en Madrid, eh. Todo el Mundo Boca. Y vos sos parte".

"Claro, a todos nos dolió lo que pasó. Pero no me vuelvas para atrás. Pero yo lo que dije es que nos adjudicaban a nosotros que hacía cinco años que no se ganaba en el Monumental y entonces los cánticos y todo eso era como si fueran para nosotros. Y yo, desde nuestra gestión, no me defiendo como hincha, porque hoy no puedo hablar como hincha", se justificó el Patrón Bermúdez.