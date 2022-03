El Kun Agüero destrozó a Sampaoli y reveló una interna del Mundial: "Este loco me..."

El Mundial de Rusia 2018 es un mal recuerdo para la Selección argentina. La agónica clasificación en las Eliminatorias, la goleada recibida ante España que finalmente no sirvió para acomodar al equipo, las polémicas internas y la relación entre los jugadores y un entrenador que “no era del palo” fueron los detonantes para una Copa del Mundo para el olvido. A días del sorteo de Qatar 2022, Sergio Agüero habló con TyC Sports desde Doha y contó algunos detalles explosivos de la relación del plantel, y suya en particular, con Jorge Sampaoli, técnico de Argentina en aquella cita mundialista.

Aunque muchos quieran borrarlo de su memoria, Rusia 2018 no fue un mal Mundial para el Kun, que empezó la competencia con gol ante Islandia en la primera fecha: “El primer partido es el peor [...] Para Rusia me operé antes, hice todo para llegar perfecto, metí el gol y después terminé no jugando… era uno de los años en los que mejor me preparé, pero el entrenador te decía una cosa un mes antes y luego en el Mundial terminó haciendo otra cosa lo que me pareció totalmente extraño”, dijo Agüero y se llevó la mano a la cara recordando que Sampaoli lo mandó al banco de suplentes por el resto de la Copa luego del empate ante el equipo islandés.

Luego, el Kun, que forma parte de la delegación de la Selección argentina para el sorteo de Qatar 2022 de este viernes, contó qué fue lo que le dijo Sampaoli en la previa al Mundial: “Yo me acuerdo que nos teníamos que presentar el 22 de mayo y yo fui el 8 de mayo porque él me llamó porque ‘vení que tenés que ser el mejor 9 del Mundial…’ y yo le dije que iba a hablar con el médico del Manchester City porque me estaba preparando en Inglaterra y me iba a sumar a la Selección cuando lleguen a Barcelona. Igual, fui el primero, entrené como loco y después fueron cosas raras que me fui enterando cuando llegué a la concentración”, agregó el exdelantero.

Agüero marcó el gol en la primera fecha y el descuento ante Francia por los octavos de final de Rusia 2018.

“Yo llevaba 25 días con la rodilla, tenía que ir poco a poco porque faltaba un mes y medio para el Mundial y hubo una cosa que no me gustó: cuando llegan los demás, me preguntaron si estaba para entrenar con el resto del plantel porque si no lo hacía, no iba al Mundial. Una cosa de locos. No sé si no me quería porque tampoco vino el entrenador y me lo dijo de frente, me lo dijeron por parte de él. Pero si vienen y te dicen que si no entrenás con el equipo no vas al Mundial, ¿quién lo decide? El entrenador, así que claramente fue él”, dijo el campeón de América con la Selección argentina, que no nombró a Sampaoli por su nombre en toda la entrevista.

Es conocida la mala relación que había entre varios miembros del plantel de la Selección y Sampaoli.

Agüero ya había tenido duras palabras contra Sampaoli en el pasado cuando en su canal de Twitch analizó el Mundial de Rusia y se burló del entrenador por sus festejos en los goles de la Selección argentina. De igual manera, el final del relato de su relación con el actual técnico del Olympique de Marsella fue lapidario: "Yo tenía que tener precaución con mi rodilla pero me tenía que entrenar igual porque digo 'capaz que este loco me deja afuera del Mundial'. Pero bueno, después pasaron cosas que no da el tiempo para contar", explicó el Kun, con una sonrisa de enojo en su rostro.