El gran elogio de Francescoli a un jugador de River: "Es el mejor producto que sacó el club en su posición en esta era"

Sin lugar a dudas Julián Álvarez vive días, semanas, meses soñados. Fue el jugador sensación en el 2021 donde levantó tres títulos con la camiseta de River Plate y, como si fuera poco, fue parte del plantel campeón de la Copa América en Brasil. En el inicio de un nuevo año se concretó su pase al Manchester City y, a ocho meses de la máxima cita mundialista, tiene serias chances de integrar la lista de jugadores que dirán presente en el Mundial de Qatar. Atento a su presente, Enzo Francescoli, palabra autorizada en la institución, se refirió al presente del cordobés.

En el podcast “90+3” que se transmitió en vivo por la página oficial de Facebook de Conmebol, el uruguayo fue consultado por el delantero: "¿Es el mejor producto que sacó River durante tu gestión?". Sin dudarlo, el capitán campeón de la Copa Libertadores 1996 con la camiseta del Milonario, manifestó: "En esa posición, sí".

"Para nosotros es mejor que se quede acá, tratamos de cuidar al jugador y él lo sabe. Hay un tema de edad. A veces los chicos se van muy jóvenes y les cuesta. Depende la liga a la que vayan también. Es muy difícil pegar el salto a Europa y que ya todo funcione. Creo que ese proceso los equipos grandes de Europa lo conocen y tratan de buscar esa seguridad, que lleguen con un paso intermedio por otro club europeo o que lleguen ya hechos, como pasa hoy con Julián”, añadió.

Con respecto al trabajo en las divisiones menores de la institución, expresó: "No es fácil generar un atacante desde las Inferiores. Ahí la mano de Marcelo fue importante porque lo fue llevando de a poco. Ingresó en esa final de Madrid en el 2018, pero fue un proceso. Hoy tanto Julián como River recogen los frutos de un laburo bien hecho”.

Para finalizar, se refirió al sorteo de la Copa Libertadores, torneo que comenzará la próxima semana: "Nos tocan partidos competitivos. Por suerte no hay altura, no hay viajes complejos, casi todos son punto a punto. Eso facilita porque los jugadores van a la Copa y después tienen que competir acá. Por mi lado de ver las cosas, tenemos la ventaja que no tuvimos en otros momentos, que tuvimos que ir a lugares con mucha altura como Oruro, mucho viaje o mucho estrés. Por ese lado, nos tocó bien"