El gasto millonario que tendrá Haas para reparar el auto de Mick Schumacher tras su terrible accidente

El Gran Premio de Arabia Saudita estuvo repleto de preocupación y tensión. Aunque la carrera tuvo un final electrizante entre Max Verstappen y Charles Leclerc, en los días previos a las sesiones se especuló mucho con una posible suspensión, que estuvo en discusión hasta el viernes cuando pilotos, dirigentes y autoridades locales se juntaron y decidieron llevar a cabo la competencia. En la clasificación del sábado, todos los integrantes de la Fórmula 1 tuvieron el corazón en la boca por el impactante choque de Mick Schumacher con su Haas que provocó la bandera roja y el retiro del piloto alemán por el resto del fin de semana.

La transmisión oficial no mostraba repeticiones pero sí las caras de preocupación que había en los boxes de los distintos equipos y, en especial, de Haas: Mick Schumacher fue retirado en ambulancia luego de impactar a 273 kilómetros por hora en uno de los choques más impactantes de los últimos tiempos. El monoplaza quedó totalmente destrozado, por lo que fue imposible para la escudería estadounidense poder reconstruirlo para la carrera del domingo más allá de que el hijo del siete veces campeón del mundo no estaba en condiciones de correr. Según informó Guenther Steiner, jefe del equipo, el objetivo es repararlo para el Gran Premio de Australia pero hay un detalle que no puede ser pasado por alto: los gastos.

Steiner informó que la reparación de los daños costará una millonada: “Por supuesto que necesitamos una revisión adecuada del chasis, pero no se ve tan mal para ser honesto. El motor también. Escuché de Ferrari que se ve bien. La batería también. Pero todo lo demás está roto. Es solo polvo de carbón. No tengo un presupuesto, pero entre toda la caja de cambios, la carrocería, los radiadores, diría de 500 mil a un millón de dólares”, dijo el italo-suizo. Dentro de la Fórmula 1, Haas es una escudería pequeña que tuvo serios problemas económicos en el pasado e, incluso, en esta misma temporada ya que rompieron su vínculo con Uralkali, la empresa de fertilizantes más grande de Rusia, que era el principal sponsor del equipo. Por eso, los gastos del accidente de Schumacher le duelen como a ningún otro equipo del paddock.

Una vez que se confirmó que Mick Schumacher se encontraba fuera de peligro, la Fórmula 1 publicó los videos de las cámaras on-board del auto del alemán y las imágenes son realmente escalofriantes. Este no es el primer choque de un piloto de Haas que llena de preocupación al Gran Circo ya que, en Bahréin 2020, el auto de Romain Grosjean se incendió con el piloto dentro por varios segundos, aunque al final solo tuvo algunas quemaduras en su cuerpo y no pasó nada grave.