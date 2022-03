Preocupación extrema y crisis interna en Mercedes por la actuación de Hamilton en Arabia: "Esto es..."

Lo ocurrido con Lewis Hamilton en Arabia Saudita quedará marcado en esta nueva era de la Fórmula 1. Quedar afuera en el primer corte clasificatoria fue un resultado inesperado para muchos y Mercedes todavía tiene muchas incógnitas que deberá resolver para la próxima cita que será el 10 de abril en Australia.

Si bien lograron puntos importantes de la mano de George Russell, el rendimiento de los monoplazas no es el deseado por la escudería alemana y el propio Toto Wolff, jefe del equipo, se mostró muy preocupado por el presente, pero sobre todo por el futuro cercano: "Esto es inaceptable. Tenemos demasiados problemas".

"Hemos tenido ocho años increíbles, en los que hemos mandado el grupo. Pero esta vez es como si hubiéramos vuelto a 2013 cuando, simplemente, no teníamos la velocidad de Red Bull y tampoco la de Ferrari. No tenemos un problema único, sino que son muchas partes del coche las que no funcionan, que no entendemos y que no ofrecen unas prestaciones aceptables", afirmó.

Para cerrar, explicó: "No estamos rodando con el coche como queríamos hacerlo y, por lo tanto, es muy difícil evaluar realmente cuál es el déficit de tiempo por vuelta si fuéramos capaces de rodar con el coche más bajo. Hay déficits en todas partes. ¡No es lo que esperábamos de este coche!".

Mercedes fue campeón de Constructores durante los últimos ocho años, una racha récord, pero los importantes cambios en la normativa aerodinámica de la nueva competencia dejaron al equipo luchando contra el efecto porpoising, una tendencia que no consiguen mejorar.