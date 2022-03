Pinola habló de su gesto viral con un hincha de Boca tras la derrota de River: “No me creo que…”

En los últimos días se viralizó un enorme gesto que tuvo Javier Pinola luego del Superclásico cuando un chico discapacitado – un hincha de Boca que estaba junto a su hermano- se cruzó al marcador central de River y entre risas le remarcó que su equipo había ganado el superclásico y la respuesta de Pinola fue digna de destacar: le tocó la espalda y lo felicitó.

El referente del Millonario dijo al respecto en una entrevista concedida a @FutbolAleman: "Muchos me mandaban esa captura de pantalla y es muy lindo. Pero no lo hago para ser reconocido sino que lo hago porque me sale así. Porque es mi esencia. Y porque para mí tiene que haber un respeto ante todo". Además agregó: "Cuando me crucé con este chico yo sabía que tenía una discapacidad, pero para mí es un chico más. Yo tengo hijos y agradezco que estén sanos, pero es un chico más. Y cuando me dijo soy de Boca le digo 'bueno, nos ganaron, te felicito'. Es así. No me creo que soy el papa, pero uno con esas palabras uno está mostrando unos valores".

Pinola tuvo un gran gesto con un hincha de #Boca después del superclásico argentino uD83DuDC4FuD83CuDDE6uD83CuDDF7



¡Hoy nos ha contado cómo lo vivió! uD83DuDE0D (1/2)



uD83DuDDEF? @javierpinola25: "Le estamos dando valor a algo que debería ser normal".



Entrevista completa, en nuestra APP uD83DuDCFAuD83DuDC49 https://t.co/dfZVmGkMoq pic.twitter.com/IoOGvu5aMg — uD83DuDCF2 Fútbol Alemán (@FutbolAleman) March 24, 2022

"Le estamos dando valor a algo que debería ser normal. Vivimos en una sociedad tan enferma en la que el partido tiene que ser de vida o muerte que no entra en mí. Yo me preparo toda la semana para ganarle al rival que tengo el fin de semana, pero una vez que termina el partido somos personas y creo que el respeto tiene que estar ante todo", dijo Javier Pinola.

Por otro lado afirmó que siempre hay que tener cuidado con las respuestas que se pueden dar ante una gastada: "Si el chico se pasa de la raya, que me falta el respeto, sigo de largo, no me paro. No es normal que te falten el respeto. En la calle, en tu vida privada, donde sea. ¿Pero qué hacés? Te tenés que callar porque puede pasar lo contrario, se viraliza que yo le conteste a alguien... Puede ser también peligroso porque en Argentina hay que tener mucho cuidado con lo que hacés, lo que decís, qué contestas, por dónde te movés".