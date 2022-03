El desafortunado comentario de una gloria de Red Bull sobre Checo Pérez y México

Luego de un gran primer fin de semana en el Gran Premio de Bahréin, la Fórmula 1 vive momentos de tensión en Arabia Saudita de cara a lo que será la segunda carrera del año. Durante la semana, se habló sobre la posibilidad de posponer el Gran Premio debido al clima de guerra que se vive en Jeddah: la ciudad costera al Mar Rojo sufrió un bombardeo a la fábrica de la petrolera Aramco, compañía encargada de producir el 10% del petróleo mundial. Luego de los entrenamientos libres del viernes, los dirigentes de la F1 se reunieron con los pilotos y los jefes de equipo para ver los pasos a seguir y tomaron la decisión de que habrá acción de la Máxima.

Cuando se comunicó la decisión, todo el mundo de la Fórmula 1 quiso dar su opinión al respecto. Como siempre, algunos estuvieron de acuerdo con la decisión mientras otros consideran que la situación es muy peligrosa. Por otra parte, en la vereda de los comentarios desafortunados estuvo nada más y nada menos que Helmut Marko, histórico asesor de Red Bull que tuvo una reprochable declaración sobre Sergio “Checo” Pérez y su país natal, México.

Cuando no hay nada veraz e importante para decir es mejor guardar silencio. El Dr Marko no aprobó esa materia. https://t.co/sRUcKIpLNI — Fernando Tornello (@F1Tornello) March 25, 2022

Al ser consultado por cómo se encontraban los pilotos de Red Bull, Marko tuvo un comentario que le valió muchísimas críticas en redes sociales: “Max [Verstappen] no tiene miedo, pero Pérez está muy asustado, aunque no es muy distinto a como se vive en la Ciudad de México”, dijo el austríaco, que comparó los bombardeos alrededor del Gran Premio de Arabia Saudita de los últimos días con la violencia que se vive en el Distrito Federal de México. En redes sociales, muchos fanáticos de Checo salieron al cruce de Marko y lo tildaron de racista. Además, el piloto mexicano no vive en Ciudad de México sino en Jalisco, por lo que el comentario del histórico asesor de Red Bull sería desacertado además de poco ético.

Asi se retiraba Checo Pérez de la reunión de pilotos, jefes de equipo, dirigentes de F1 y autoridades locales tras los bombardeos.

De todas maneras, el show debe continuar y así lo hará en el Gran Premio de Arabia Saudita a pesar de los bombardeos a pocos kilómetros del circuito de Jeddah. Mientras la preocupación por estas condiciones no cesa, Red Bull continúa en su trabajo por cambiar la cara con respecto a lo sucedido en Bahréin donde tanto Verstappen como Pérez tuvieron que abandonar por un problema en la bomba de combustible de su RB18.