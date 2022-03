Un ídolo del fútbol argentino atacó a Gustavo López por su crítica a Francella

La fecha de los clásicos sigue dando que hablar con los coletazos que dejaron algunos partidos. El sábado por la noche Racing venció a Independiente casi sobre la hora y Guillermo Francella, tal vez el hincha de la Academia más famoso, festejó de una manera muy especial al día siguiente: “Hermosa mañana, ¿verdad? Lo que fue esta vez… pac” decía el actor en el video en el que recreó su icónica escena en la película Exterminators 3. A pesar de que todos entendieron el posteo como una gastada sana por el triunfo, Gustavo López lo criticó y definió al video como “una boludez”.

Luego de su palazo a Francella, a quién catalogó de ser "demasiado grande" para hacer esas cosas en redes sociales, López explicó las razones de sus dichos contra el hincha de Racing: “Vine decidido a no criticarlo, porque dije... 'no, me voy a meter con Francella que parece un buen tipo' o por lo menos parece simpático. Pero me preguntaron por él y digo 'siempre el mismo video'... Una vez me pareció gracioso. Dos, tres, cuatro. ¿Pero siempre? Aburre ya. Y además ese gesto... ¡Hay que respetar a la gente y a los rivales! No creo que incite a la violencia”, respondió el conductor de radio y televisión.

El duelo Francella-López no quedó ahí, ya que ahora se le sumó un defensor del querido actor. José Luis Chilavert, exarquero de Vélez y personaje del mundo del fútbol que no tiene miedo a decir lo que piensa, atacó con todo al periodista de ESPN: “Guillermo Francella es un grande y puede festejar el éxito de su equipo como quiera. Gustavo López no existe”, escribió el paraguayo en su cuenta de Twitter.

Guillermo Francella es un grande y puede festejar el éxito de su equipo como quiera.Gustavo López No existe. pic.twitter.com/hm8RNWLjo4 — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) March 22, 2022

Aunque todavía no se sabe que piensa Francella al respecto, Chilavert no fue el único en critica a López por su insólita reacción a un video que incluso la cuenta oficial de Independiente utilizó para festejar victorias en otras ediciones del Clásico de Avellaneda. Además, no sería la primera vez que el periodista es repudiado por criticar a una persona muy querida por el público general, ya que el año pasado apuntó contra el streamer español Ibai Llanos y fue objeto de insultos durante mucho tiempo en las redes sociales.