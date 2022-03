La sincera reflexión de Marcos Rojo por los incidentes con hinchas de River: "Estuvo mal de..."

La entrevista que brindó Marcos Rojo en TyC Sports fue muy distendida y el defensor de Boca habló de todo sin problemas. Luego de la victoria en el Monumental ante River, los futbolistas xeneizes debieron dejar la cancha custodiados por la policía por la cantidad de proyectiles que caían de la platea, y algunos reaccionaron con gestos hacia los fanáticos, causando aún más enojo.

Sin rodeos, el ex Manchester United reconoció: "Algunos de los chicos más jóvenes hicieron gestos y no está bien lo que hicieron. Pero fue un momento feo el que pasamos con los botellazos al salir. Por ahí en la calentura hicieron algún gesto que no estuvo bien. El partido se había terminado, fue innecesario. Estuvo mal de ambas partes".

Luego recordó lo sucedido en el duelo con Atlético Mineiro y no ocultó su bronca por la sanción que recibió: "Fueron injustas las cinco fechas de sanción. Fue excesivo y yo la verdad pensé que las iban a bajar, pero habrá que apoyar de afuera y hacerles el aguante a los compañeros. Con Mineiro nos chorearon. Los del VAR vinieron a explicarnos acá y no sabían qué decirnos".