Riquelme reveló por qué Boca jugó ante River con la camiseta amarilla: "Se tiene que…"

Juan Román Riquelme irrumpió en escena luego del triunfo de Boca en el superclásico ante River y habló de todo. Respondió sobre los dichos de Marcelo Gallardo, elogió a Sebastián Villa, tuvo un picante cruce con uno de los periodista del panel de TyC Sports y reveló el motivo por el que decidieron usar la camiseta amarilla en el Monumental.

“La camiseta se tiene que usar varios partidos. Se jugó contra Estudiantes, que fue el día que se usó por primera vez, y los jugadores pidieron volver a jugar con la amarilla. Nosotros no tenemos ningún problema de que sea así. Si los jugadores lo pidieron y era de visitante, no nos causaba ningún problema. No fue más que eso”, confesó.

De esta manera, Román descartó que se haya tratado de una cábala y justificó su pensamiento: “Después es un juego. Sé que se habló muchísimo de esto. A veces toca ganar, a veces no. No es porque te pongas una camiseta u otra. Eso no tiene mucho sentido".

"Entiendo que es lo que se tiene que hablar toda la semana, pero los jugadores le pidieron al entrenador jugar con esa camiseta y es por eso que lo hicieron. Nosotros no tenemos mucho que ver con ese tema", cerró sin vueltas.