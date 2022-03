La fuerte revelación de Benedetto sobre el motivo de su cambio en River-Boca: "En el entretiempo..."

Es martes pero la alegría no cesa en La Boca. Luego de una semana de polémica por la camiseta amarilla y la incertidumbre de algunos referentes entre algodones, Boca se impuso en El Monumental por 1 a 0 y volvió a la victoria dentro de los noventa minutos en un Superclásico. Uno de los jugadores importantes que estuvo en duda hasta casi último momento fue Darío Benedetto, que sólo pudo jugar un tiempo en la cancha de River.

El Pipa estuvo en duda por una lesión muscular que sufrió en la previa al partido contra Huracán pero volvió a las canchas por primera vez desde su doblete a Independiente a finales de febrero. Benedetto jugó los primeros 45 minutos del Superclásico en los que Boca no pudo conectar con él, que estaba en clara desventaja física debido a un cuadro gripal que lo aquejó el día antes del partido: “"De la lesión me sentí muy bien, cero molestias, pero en el día anterior en la concentración tuve fiebre, vómitos, no me sentía bien. En el partido me sentí mejor, pero…”, contó el 9 del Xeneize en Metro 95.1, antes de hacer una revelación de lo que provocó el ingreso de Luis Vázquez en el entretiempo.

Benedetto fue reemplazado en el entretiempo del Boca-River.

"En el entretiempo vomité, levanté 38º y pensé en el equipo. Vázquez jugó un partidazo", reveló Benedetto, que a pesar de no poder estar con sus compañeros en la cancha disfrutó mucho del triunfo, tal cómo lo demostró en los festejos del final.

Vázquez fue de lo mejor de Boca en el segundo tiempo.

Aunque tenía un gran malestar, Benedetto no volvió al banco de suplentes con sus compañeros y reveló que esto no fue por el vómito o la fiebre sino por cábala: “Me estaba sintiendo muy mal. Me iba a pegar un baño e iba a salir así al banco. Teníamos la TV, pido una campera, me quedo sentado y cuando iba a salir, hizo el gol Boca, me quedé sentado ahí en el vestuario y no me moví para nada”, expresó el goleador.

Uno de los principales focos de análisis después del partido fue si Boca mereció ganar o si River había hecho más para llevarse el triunfo, pero a Benedetto poco le importó esto: “El partido lo ganamos nosotros, más allá de si se jugó bien o mal. Pueden decir lo que quieran pero ganó Boca”, afirmó el 9, a quien Juan Román Riquelme definió como "ídolo" del Xeneize.