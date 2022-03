La despiadada crítica de un histórico de River a González Pirez: "Eso no lo hace ni un..."

En River siguen los lamentos por el Superclásico del último domingo. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo fue superior a Boca por momentos, por eso molesta tanto que el gol de Sebastián Villa haya sido provocado por un error propio de la defensa del Millonario, más precisamente de Leandro González Pirez, apuntado por las críticas e incluso acusado de ser hincha del Xeneize.

A pesar de que algunos están del lado del Muñeco y bancan al central, la gran mayoría mastica bronca con González Pirez. Uno de estos últimos es Carlos “Puma” Morete, histórico delantero de River que criticó ferozmente al central por su error: “González Pirez no es Perfumo. Eso no lo hace un pibe ni de Novena, cubrir así al delantero […] Tirala a la mierda, tirala al córner si vos ves que el arquero no sale. Tenés que darte cuenta si Armani te grita [...] Te cuesta el partido, son errores de un tipo con experiencia, pero las cosas suceden”, analizó el exgoleador en Radio La Red.

Morete, que marcó 105 goles en 200 partidos con la camiseta de River y también pasó por Boca en 1981, fue despiadado con González Pirez pero criticó a todo el equipo de Gallardo por descuidarse cuando juega en El Monumental: “El problema que tiene River en su cancha es cuando lo atacan. Boca lo atacó en el segundo tiempo y apuró a los defensores como el Real Madrid ante PSG. Y ahora pasó lo mismo”, analizó.

Morete jugó en River de 1970 a 1975 y marcó 105 goles.

Luego, el Puma agregó que Boca fue un justo ganador del Superclásico, más allá de los dichos de Gallardo de que el Xeneize no mereció ganar: “Para ganar tenés que hacer el gol y Gallardo lo sabe. River no aprovechó el momento y el fútbol es tan lindo por estas cosas. Boca ganó bien”, aseguró el ex River.

El Puma fue compañero de Diego Armando Maradona en Boca.

Morete no fue la única gloria en criticar a González Pirez ya que Oscar Ruggeri, defensor central del River más exitoso de la historia, también le cargó la culpa al central de 30 años: “La pelota era lenta, no llegaba. Era para darle un voleón. Si vos la tenés, la tenés que sacar. Si es segura, sacala, por más que grite el arquero”, dijo el Cabezón en ESPN.