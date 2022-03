El panelista que le pegó a Riquelme tras un cruce en TV: "Irrespetuoso con River"

Cómo siempre, el análisis del superclásico dura varios días más que el de un partido normal. Los protagonistas son entrevistados, aparecen ídolos que elogian o critican según el resultado y, por supuesto, la prensa habla sobre lo que quedó del partido. En la medianoche del lunes, Juan Román Riquelme habló con TyC Sports y dejó conceptos muy interesantes sobre la victoria de Boca, pero tal vez lo más llamativo de la entrevista fue su revelación de cómo vive los partidos del Xeneize.

Mauro Palacios, periodista identificado con River, le preguntó al vicepresidente de Boca qué necesita el Xeneize para dejar de sentirse inferior al Millonario, a lo que Riquelme respondió de manera sorpresiva: “Nosotros no nos sentimos inferiores a nadie. Mirá, te voy a contar… Yo miro los partidos en mute y pongo música. Los Ángeles Azules, Leo Mattioli… Yo elijo quién juega mal o quién está mejor, no necesito que me lo diga alguien de la tele”, aseguró.

Esta respuesta dividió aguas: los hinchas de Boca bromearon en redes sociales con que a partir de ahora seguirán los pasos de su ídolo, mientras que otros trataron a Riquelme de soberbio. Por su parte, Palacios, autor de la pregunta, se descargó por Twitter: “Linda nota con Riquelme en TyC Sports. Respondió todo... A River lo llama 'Ellos', 'Nuestros rivales'. Y no utiliza la frase 'Cuando nos toca perder el clásico', dice 'no ganar”, analizó el experiodista de Fox Sports, que en otro tweet subió algunos decibeles.

“Pocas personas en el mundo del fútbol son tan irrespetuosas con River como su vice Riquelme. Termina haciendo lo mismo que el presidente que se refería al Millonario diciéndole 'los innombrables'. Con un asterisco, mientras en Boca estaba Angelici, ahí era el primer defensor”, dijo Palacios sobre el vicepresidente de Boca, en referencia a un cambio en su trato hacia River ahora que está involucrado en la dirigencia del club en comparación a cuando lo miraba desde afuera.

Palacios no quiso entrar en más detalles sobre el trato de Riquelme y reconoció que le tiene respeto al referente xeneize. No fue el único que criticó las palabras del vice de Boca ya que Claudio Mauri, periodista de La Nación, apuntó contra el ídolo a quien acusó de creer que los periodistas saben menos de fútbol que él: “Riquelme debe pensar que los periodistas no tienen ni para empezar a hablar de fútbol con él. Lo da a entender cuando dice que baja el volumen de la TV y pone cumbia. Anoche se despidió saludando por su nombre a Traverso y Lombardi. Al resto los ninguneó”, puso en su cuenta de Twitter.

El trato de Riquelme a los periodistas es un tema que da vueltas en el fútbol argentino desde sus épocas como jugador. Tal vez por las críticas constantes a su accionar como futbolista y dirigente o simplemente por su forma de ser pero el vicepresidente de Boca nunca se llevó del todo bien con los medios.