El castigo de River Plate a más de mil socios por los incidentes

La derrota de River en el superclásico ante Boca no fue la única noticia negativa para el Millo durante el fin de semana. Por suerte no hubo que lamentar heridos, pero los ingresos al Estadio Monumental, sobre todo a la tribuna Belgrano, se volvieron un caos cuando un grupo importante de hinchas saltaron los molinetes y quisieron entrar a la fuerza a la cancha. El Millonario había avisado que quienes no estuvieran en condiciones de ingresar (por no tener abono o no haber comprado su entrada) iban a ser suspendidos por seis meses y hoy se confirmó la cantidad de socios que incumplieron las reglas.

En un comunicado oficial, River informó que habrá un total de 1.048 socios a los cuales les caerá la sanción de seis meses de prohibición para concurrir al club y a la cancha los días de partido: "....intentaron ingresar sin abono ni entradas 462 socios activos plenos, 84 socios activos simples, 81 menores plenos, 6 menores simples, 7 socios internacionales y 408 miembros de la comunidad Somos River. Todos ellos quedan desde hoy suspendidos por 180 días en su condición de socios del Club o miembros de Somos River", enuncia el escrito.

Además, desde Nuñez avisan que en caso de no acatar las sanciones, reincidir en el mal comportamiento o formar parte de cualquier otro incidente, el club podría tomar la decisión de expulsar de manera definitiva a dichas personas de su condición de socios. De la totalidad de los socios y miembros de Somos River (135.000), el porcentaje de los que intentaron ingresar al Monumental sin estar autorizados (1.048) fue de 0.8%.

Por otra parte, River también aclaró que para mantener su condición de socios activos, los sancionados deberán seguir pagando su cuota mensualmente mientras dure la prohibición de ingreso a las instalaciones.