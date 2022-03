Video: el gesto obsceno de Hugo Moyano a los hinchas de Independiente tras la derrota ante Racing

Independiente, sin merecerlo, perdió con Racing y la derrota acrecentó la crisis deportiva e institucional que atraviesa el club de Avellaneda. Luego de finalizar el partido, los hinchas apuntaron directamente contra Hugo Moyano quien debió salir del estadio custodiado por la policía para evitar mayores desmanes por un gesto obsceno que casi transforme el cruce en un escándalo.

El clima estaba muy tenso, los fanáticos comenzaron a atacar al presidente de la institución y el sindicalista reaccionó con un ademán que hizo explotar de bronca a los plateístas que hasta intentaron cruzarse al palco donde Moyano estaba acompañado por Héctor "Yoyo" Maldonado (secretario general del club).

Luego, cuando los directivos estaban dejando el estadio, negaron lo sucedido pero irrumpieron en escena algunos socios que volvieron a atacarlo y se cruzaron con allegados al presidente. "No te hagás el matón porque tengo 50 años de socio. Vos no me vas a venir a decir lo que tengo que hacer. Al pibe no le grités así. Sos un sinvergüenza", dijo uno de los fanáticos.