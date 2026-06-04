La crisis de Moyano: Camioneros suspendió el viaje de los hijos de los afiliados

Se trata del histórico viaje que realizaban a La Falda, Córdoba. Se acrecientan los cuestionamientos de los afiliados por la pérdida de beneficios.

La crisis financiera que atraviesa el sindicato de Camioneros afronta otro recorte. La conducción de Hugo Moyano suspendió los viajes de "Camioneritos", el tradicional programa de vacaciones de invierno para hijos de afiliados que se realizaba desde hace más de tres décadas en el complejo gremial de La Falda, Córdoba. La decisión se conoce días después de que los afiliados perdieran el acceso a descuentos en medicamentos por las deudas acumuladas de la obra social con farmacias.

La cancelación fue comunicada a través de una publicación de la Secretaría de Turismo del gremio, identificada con la consigna "Moyano conducción", donde se informó que el viaje de los "Camioneritos 2026" quedaba suspendido. El mensaje fue eliminado poco después debido a la cantidad de críticas que recibió por parte de afiliados.

El programa era uno de los beneficios más emblemáticos del sindicato. Todos los gastos corrían por cuenta de Camioneros y los chicos viajaban gratuitamente durante el receso invernal a La Falda, donde participaban de actividades recreativas. En algunos períodos de mayor disponibilidad económica del gremio, incluso llegaron a trasladarse en avión.

Las críticas también apuntan al costo de otros servicios sindicales. Este verano, por ejemplo, el hotel de Camioneros en Mar del Plata volvió a funcionar, aunque con tarifas que muchos trabajadores consideraron inaccesibles.

La situación coincide además con el corte de descuentos en medicamentos para afiliados de la obra social. Hace dos semanas, varias farmacias dejaron de ofrecer cobertura por las deudas que mantiene la entidad sindical.