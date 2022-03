El particular posteo de Tevez el día después del triunfo de Boca en el Monumental

Todo el mundo Boca está alegre por el triunfo en el Superclásico ante River, que reafirma una superioridad de muchos años para el Xeneize en el Monumental. Las gastadas, mensajes y chicanas se multiplicaron desde el final del encuentro con muchos exjugadores del club de La Ribera que demostraron su felicidad por la victoria como Nicolás Capaldo y Daniele De Rossi, pero hubo un ídolo que no hizo ningún posteo al respecto: Carlos Tevez.

A pesar de que tiene numerosos excompañeros en el plantel, Tevez no publicó nada acerca del Superclásico en sus redes sociales. El ex número 10 de Boca no saludó ni festejó el triunfo ante River en Instagram pero si subió una foto algo particular por el momento del Xeneize: posó junto a una caja de vinos y le agradeció a Daniel Angelici, amigo de Carlitos, expresidente y rival político de Juan Román Riquelme, por el regalo.

La foto de Tévez con agradecimiento a Angelici.

Más allá de que algunos criticaron al ídolo por el timing con el que subió la foto, hay que destacar que Tevez, como suele hacer cada vez que tiene una aparición pública, estaba usando una musculosa con los colores azul y amarillo pero, aunque sea un guiño por el partido de ayer, deja sabor a poco.

Es sabida la amistad que mantienen Angelici y Tévez, además de estar latente la posibilidad de que Carlitos se una al Tano en las elecciones presidenciales de Boca de 2023 para intentar derrotar a Riquelme y el Consejo de Fútbol. Sobre el partido de ayer no dijo nada pero tal vez Carlitos disfrute de los próximos partidos del Xeneize con una rica copa de vino.