"¡No, no, no!": el relato indignado del Tano Santarsiero en el gol de Boca y lapidaria crítica a González Pírez

Este fin de semana de la fecha de los clásicos en el fútbol argentino dejó muchas cosas para analizar y a la victoria de Boca en El Monumental no le faltó ningún tipo de condimento: polémica y burlas en la semana por la famosa camiseta amarilla, incidentes despreciables antes y después del encuentro, color en las tribunas, goles, controversia y todo lo que conlleva un Superclásico. Una vez consumado el triunfo, los periodistas más afines a River se mostraron molestos ante la derrota pero hubo uno en particular que lo sufrió en el momento: Hernán "el Tano" Santarsiero.

Santarsiero se hizo públicamente conocido y objeto de burla de los hinchas de Boca en la final de Copa Libertadores que River pierde con Flamengo en 2019. En aquella ocasión, el relator estaba filmando un vivo de Instagram con su relato y su reacción al segundo gol de Gabigol recorrió las redes sociales durante mucho tiempo: “No, no, no” dijo el Tano, una frase que se volvió a repetir tras el error de Leandro González Pírez y el gol de Sebastián Villa.

“No, no, no, no, no… qué cagada que se acaba de mandar, gol de Villa [...] ¿González Pírez fue? ¿Otra vez González Pírez contra ellos? Cómo le pesa la camiseta que tenía de chico, ¿no?”, dijo Santarsiero en su relato radial para Sintonía Monumental, con una dura acusación para el central surgido en las inferiores del Millonario que demuestra la furia que tenía el relator en ese momento.

Luego de esa frase, Santarsiero hizo una extraña apreciación sobre el desarrollo del partido: “Todo me hace acordar a tí, Madrid… ¿Dónde está el Muñeco? Llamalo ya a Quintero. Yo soy un pelotudo que no sabe nada y vos sabes mucho, pero ya tiene que salir Simón por Quintero. Lo pierde River…”, recordó el Tano, que no pudo contener su enojo ante la derrota de Marcelo Gallardo y compañía.

Ya en el final del encuentro y lejos de hacer una autocrítica sobre su equipo, Santarsiero acusó a Darío Herrera de ser un protagonista importante en el triunfo de Boca en El Monumental: "Herrera fue un partícipe fundamental para que ellos ganen este partido, reitero: por no expulsar a Advíncula, por no adicionar de mínima ocho minutos, por no amonestar al arquero Agustín Rossi...", aseguró antes de interrumpir su enumeración contra el árbitro del encuentro y arremeter contra el público riverplatense que cantaba por la final de Madrid al decir que no era momento para eso.

A pesar de que Leonardo Farinella, colega en el trabajo y en la tribuna de Santarsiero, intentó llevar la derrota de River con ironía, es una derrota que claramente molesta en el seno de los hinchas Millonarios porque, tal cómo dijo el Tano en el cierre de su relato, era una obligación para los dirigidos por Gallardo. Al final, los que dijeron no, no, no fueron Villa, Agustín Rossi y los hinchas de Boca, que no se la dejaron pasar al relator partidario.