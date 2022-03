Video: escalofriante accidente en la final de la Clase 2 del Turismo Nacional

Durante la final de la Clase 2 del Turismo Nacional se vivió un dramático momento. La competencia se ponía en marcha, Renzo Blotta sufrió una falla en su auto, y fue embestido de atrás. El Toyota Etios quedó cruzado y se encadenó un duro accidente del que fueron parte 14pilotos que, por fortuna, no sufrieron lesiones de consideración.

Facundo Della Motta, Juan Martín Eluchans, Iñaki Beitía, Gerónimo y Mateo Núñez, Alex Conci, Maximiliano Bestani, Facundo Rotondo, Alejandro Torres, Sebastián Pérez, Agustín Bonomo, Nazareno Beguiristain, y Juan Manuel Damiani, fueron quienes se involucraron en la incidencia, bloqueando con sus autos la cinta asfáltica,.

De ellos, Alex Conci y Nazareno Beguiristain, fueron trasladados a un sanatorio de Paraná, por traumatismos por traumatismo de tórax pero están estables. Esta incidencia produjo la detención con bandera roja y Blotta, el protagonista central del escalofriante choque habló al respecto.

"Lamento totalmente lo que pasó, no me aceleró el auto cuando salí en la largada. Había largado muy bien, pero no levantó más de cinco mil vueltas, eso me perjudicó y me quedé parado a mitad de la recta. Hice lo que pude para que me esquiven, pero evidentemente me pegaron por todos lados", contó visiblemente conmovido.

Una vez retirados los autos, la prueba se reanudó y Damián Kirstein se impuso con el Peugeot 208. Christian Abdala e Ignacio Procacitto completaron el podio de la menor. En la Clase 3, Leonel Pernía se impuso tras una dura batalla con Antonino García. Facundo Chapur culminó tercero. La próxima será el 23 y 24 de abril en Córdoba.