La joven promesa que Gallardo hizo debutar en River y ahora juega en la sexta división de España

Son muchos los jóvenes talentos que irrumpen en la Primera División de los clubes grandes y con el correr del tiempo terminan olvidados o jugando en ignotos clubes. Uno de esos casos tiene como protagonista a Alan Marcel Picazzo, un delantero con mucha proyección que Marcelo Gallardo hizo debutar en River pero que no encontró su lugar y debió marcharse.

El futbolista, de 22 años, integró planteles campeones del Millonario y en su palmarés cuenta con cuatro títulos: Copa Argentina 2017, Supercopa Argentina 2018, Copa Libertadores 2018 y Recopa Sudamericana 2019. Su presentación fue el 17 de septiembre de 2017 frente a San Martín de San Juan, anotando además su primer gol en el plantel superior.

Pasaron los meses, jugó apenas un partido más con la camiseta de River, y se marcó a Villá Dálmine. Estuvo una temporada y cuando volvió el Muñeco le dijo que no sería tenido en cuenta. Entonces, ante la incertidumbre, viajó a España para buscar nuevos horizontes y el UD Fuente de Cantos, club de la sexta división, le abrió las puertas para jugar esta temporada.

"Después del debut seguí jugando en Reserva, también tuve la posibilidad de integrar la Sub 20 de la Selección, donde me lesioné, me fracturé el quinto metatarsiano, y estuve parado unos 6 meses. En River no podés dar ventajas porque los chicos que vienen detrás están con ganas. Estuve mucho tiempo fuera de las canchas y eso no ayudó", contó sobre su paso por Núñez.

¡Mirá! ?? pic.twitter.com/kADdLST5K3 — River Plate (@RiverPlate) September 18, 2017

"Alan Picazzo: Fichado. El delantero argentino llega cedido para esta segunda parte de la temporada. Bienvenido a tu casa, Alan; te deseamos todo lo mejor. ¡Vamos Alan!", escribió su nuevo club en el que espera recuperar el gran nivel que lo hizo llegar a la Primera de River y, por qué no, soñar con una vuelta al club que lo vio nacer.