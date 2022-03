La pregunta que enojó a Gallardo en la conferencia previa al River-Boca: "No te voy a contestar"

"No te voy a contestar". Después de hacer con sus brazos un movimiento similar al emoji que encoje sus hombros, Marcelo Gallardo miró fijo al periodista y le dejó en claro que no iba a responder su consulta. Hernán Santarsiero, relator partidario de River Plate, le había preguntado: "¿No creés en chamanes, cábalas, nada de eso?", en clara referencia a los rumores que envuelven al histórico cambio de camiseta de Boca para el superclásico del domingo. Y tras cinco segundos de silencio, el DT millonario, con gesto adusto, le dijo la frase con la que comienza esta nota.

Antes de ese incómodo momento de la conferencia de prensa, el mismo periodista le había preguntado a Gallardo por el cambio de casaca del rival de toda la vida. "Cada uno cree en lo que cree y está bien así. No estoy para juzgar a nadie. Cada uno cree en lo que cree. Esto va más allá de la chicana, esa chicana no me interesa para nada", respondió el DT de River. Y remarcó cómo actuó él sobre la vestimenta de su equipo y las camisetas alternativas: "Hace algunos años, ya hace bastante, yo sugerí que jugáramos siempre con la camiseta nuestra, con la banda. Fue una sugerencia. Pero entiendo que también hay momentos en los que vos tenés que cambiar porque los dos equipos tienen los mismos colores y tenés que usar una alternativa o también están las camisetas que la marca saca a la venta y hay que darle marketing. Si no hubiera necesidad de cambiar, yo utilizaría siempre la misma camiseta".

El palito encubierto de Gallardo a Boca por el cambio de camiseta para el superclásico

Al final de su respuesta, Marcelo Gallardo lanzó un palito encubierto para la decisión de Boca de usar la alternativa amarilla en un superclásico oficial: "Nosotros jugamos hasta con una camiseta violeta, pero eran partidos que no tenían cierta trascendencia, pero es una opinión mía", dijo. El encuentro al que hizo referencia fue el de la semifinal de la Copa Argentina 2018, ante Gimnasia y Esgrima La Plata en Mar del Plata. Aquella noche River jugó con una camiseta alternativa violeta, empató 2-2 con el Lobo y perdió por penales. Fue cuatro días después de la suspensión de la vuelta de la final de la Libertadores 2018 por los piedrazos al micro de Boca. Once días después llegaría el partido en Madrid.